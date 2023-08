„Comedy Beats“ in Moers: Nachwuchskomiker Niklas Siepen sorgte bei der Veranstaltung im Bollwerk mit Selbstironie für Lacher.

Comedy Event in Moers: Comedian singt Dönerbestellung für Publikum

Moers. Bei der Veranstaltung „Comedy Beats“ sind mehrere Nachwuchskomiker im Moerser Bollwerk aufgetreten. Ein Auftritt war dabei besonders kurios.

Wenn Comedy auf Beats trifft, wird es nicht nur witzig und klangvoll, sondern auch gesellig, fröhlich und philosophisch. Dieses kreative Aufeinandertreffen konnten die Besucherinnen und Besucher in Moers der Veranstaltung „Comedy Beats“ am Freitagabend im Jugend- und Kulturzentrum Bollwerk 107 erleben. Das Konzept, das bereits bei der ersten Auflage im April großen Anklang gefunden hatte, ist einfach wie überzeugend: Junge Nachwuchskünstler präsentieren auf der Bühne Comedyfacetten und lassen Musik und Witz fusionieren.

Aufgrund der regnerischen Wetterprognose musste das Organisationsteam das Event vom Naturfreibad Bettenkamper Meer ins überdachte Bollwerk verlegen. Der Stimmung unter den rund 50 Zuschauerinnen und Zuschauern jeden Alters schadete das aber nicht. Durch den Abend führte Johannes Floehr, der bereits beim ersten „Comedy Beats“ moderiert hatte. Musik und Beats steuerte Andre Badabur am DJ-Pult bei. Floehr trat zudem selbst als Comedian auf. Die Nachwuchskünstler Robert Wollnik und Niklas Siepen eroberten ebenfalls die Bühne.

„Comedy Beats“ in Moers: Johannes Floehr, Niklas Siepen und Robert Wollnik sorgen für Lacher

„Ihr seid jetzt schon das beste Publikum“, begrüßte Floehr die gut gelaunten Besucherinnen und Besucher. Für die am weitesten angereiste Person, eine Tschechin, spendierte er einen Apfel. „Ich bin zwischen 17 und 34 Jahre alt“, witzelte Floehr, der aus Krefeld, „der Nähe von Paris“, kommt. „Heiratsanträge am Pariser Eiffelturm sind beliebt, aber bei gescheiterten Ehen fragt man sich, ob sie davor unten am Turmfuß zu den Hütchenspielern gegangen sind“, sagte der Komiker und verlas Online-Bewertungen vom Eiffelturm: „Zu hoher Funkmast oder allergieauslösend, weil aus Metall“ – das Publikum amüsierte sich köstlich.

Lustig weiter ging’s mit dem Mönchengladbacher Stand-up-Comedian Niklas Siepen, der aus TV-Comedyshows wie „Night Wash“ bekannt ist. Waffen für Lehrer legalisieren? „Keine gute Idee, viele können nicht mal mit einem Overheadprojektor umgehen.“ Eigentlich wollte Siepen im Anzug auftreten: „Andere sehen wie Banker aus, ich wie ein Konfirmationskind, ohne Bart, wie die kleine Schwester von Philipp Lahm.“

Moers: Comedian singt Dönerbestellung als Wundermittel gegen Stottern

In Stylefragen hat sich auch der Düsseldorfer Entertainer, Songwriter und Moderator Robert Wollnik erprobt: „Freunde sagten, ich sah langweilig aus, deshalb trag’ ich eine gefährlich aussehende Bauchtasche, aber Leute denken, ich arbeite beim Ordnungsamt.“ Auch die Frage „Wie Speed ist es?“ lasse ihn weiterhin harmlos erscheinen. „Ich habe gestottert, trug Klettverschluss-Mobbingschuhe und bin halb Pole, halb Flüchtling: Mutter Polin, Vater abgehauen“, sagte Wollnik. Weil sein Mittel gegen Stottern das Singen ist, sang er eine Dönerbestellung, fingerschnippend unterstützt vom Moerser Publikum – ein vielumjubeltes Zeichen für Gemeinschaft und sorglose Selbstironie.

Gefördert wurde die Veranstaltung „Comedy Beats“ vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW und der Stiftung Soziokultur NRW.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland