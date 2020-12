Evangelischer Innenstadtpfarrer Torsten Maes verlässt Moers

Moers. Überraschung bei der Evangelischen Innenstadtgemeinde: Pfarrer Torsten Maes verlässt Moers. Zum 1. März 2021 tritt er ein neues Amt an.

Der Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Moers, Torsten Maes, verlässt die Grafenstadt. Maes geht zum 1. März 2021 nach Oldenburg, wo er soeben zum neuen Kreispfarrer des Kirchenkreises Oldenburg Stadt gewählt worden ist. Das Amt ist vergleichbar mit der Position des Superintendenten. Zu Maes’ neuem Wirkungskreis gehören acht Kirchengemeinden mit insgesamt knapp 71.000 Mitgliedern.

Die Synodalen des Kirchenkreises stimmten mit deutlicher Mehrheit für den 56-Jährigen. Maes setzte sich mit 34 von 51 Stimmen gegen zwei weitere Bewerber durch. Bischof Thomas Adoneit erklärte, der Moerser habe mit seinem Profil überzeugt. Er werde den Kirchenkreis voranbringen, aber auch Mut von seinem neuen Kirchenkreis verlangen. Maes ist für acht Jahre gewählt, eine Wiederwahl ist möglich.

„Ich freue mich auf die Arbeit in Oldenburg“, sagte Maes auf Anfrage. Er war seit 1998 Pfarrer in Asberg und übernahm 2008 die Evangelische Innenstadtgemeinde. Er verlasse Moers „mit einem deutlich weinenden Auge“, finde es aber auch richtig, in einem Rhythmus von rund zehn Jahren zu wechseln.

Mit seinem Namen ist nicht zuletzt die Sanierung der Stadtkirche verbunden. Maes bezeichnete das zeitweise einsturzgefährdete Gotteshaus einmal als „Wundertüte“, weil im Verlauf der fünfjährigen Sanierung immer wieder unbekannte Schäden auftauchten. 2016 wurde die Kirche wiedereröffnet: „Auf die Stadtkirche bin ich stolz“, sagt Maes. „Sie ist ein richtig gutes und niederschwelliges kirchliches und kulturelles Angebot.“ (wit)