Evangelische Kirchengemeinde Moers verkauft Tersteegenhaus

Die Evangelische Kirchengemeinde Moers hat ihre ImmVerschiedener Gebäude, ev. Gemeindeamt und CVJM Heim am Mittwoch 13. Januar 2021 in Moers. Die Evangelische Kirchengemeinde Moers hat ihre Gebäude an der Haagstraße 11 (Gemeindeamt) sowie das dahinter liegende CVJM-Haus und den anschließenden Kindergarten (Eingang Kleine Allee) verkauft. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Moers Die Evangelische Kirchengemeinde Moers verkauft ihre Gebäude an der Haagstraße. Damit nimmt ein wichtiges Bauprojekt an Fahrt auf.

Es ist eines der größten und wichtigsten Bauprojekte der nächsten Jahre in der Moerser Innenstadt: Der Bereich zwischen Haag- und Hanckwitzstraße soll zu einem neuen Stadtquartier umgebaut werden. Für die Realisierung müssen Investoren drei Schlüsselgrundstücke in dem Bereich erwerben. Und genau hier ist der Anfang nun gemacht: Wie Pfarrer Torsten Maes auf Anfrage der Redaktion berichtet, hat die Evangelischen Kirchengemeinde ihre Gebäude soeben an einen Investor verkauft.

Konkret geht es um das Pfarramt an der Haagstraße 11, das dahinter liegende CVJM-Haus und den Kindergarten an der Kleinen Allee. Käufer ist nach den Worten von Torsten Maes die Owareschke GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts). In der vergangenen Woche, so der Pfarrer, habe die Gemeinde das Geschäft mit diesem Investor bei einem Moerser Notar perfekt gemacht. Zu darüber hinaus gehenden Details und Planungen will sich das Unternehmen - der Name setzt sich dem Vernehmen nach aus den Namen von zwei Investoren zusammen - zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern. Torsten Maes erklärte, die Kirchengemeinde könne sich nun endlich dem Bau ihres neuen Gemeindehauses widmen, das neben der Stadtkirche errichtet werden soll.

Über zwei Schlüsselgrundstücke wird noch verhandelt

Der Erwerb der Liegenschaften der Kirchengemeinde durch einen Investor ist der erste konkrete Schritt zur Entwicklung des Quartiers. Über den Verkauf der beiden anderen Schlüsselgrundstücke wird noch verhandelt. Zum einen geht es um das ehemalige Hafthaus. Eigentümer ist das Land Nordrhein-Westfalen, dessen Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) die unter Denkmalschutz stehende Immobilie im April vergangenen Jahres in einem Bieterverfahren zum Mindestpreis von 500.000 Euro angeboten hatte. Offenbar mit Erfolg. Der Bieterprozess ist abgeschlossen. Seit mehreren Monaten befinde man sich in "konstruktiven Vertragsgesprächen" mit dem Höchstbietenden, wie der BLB mitteilt. Das Amtsgericht bleibt Gericht und im Eigentum des Landes.

Das dritte Gebäude ist die Arbeitsagentur an der Hanckwitzstraße. Auch hier sind die Gespräche mit Kaufinteressenten noch nicht beendet. Bewegung gibt es gleichwohl: Die 35 Mitarbeiter des Jobcenters werden das Haus verlassen. Zusammen mit den 75 Kolleginnen und Kollegen von der Mühlenstraße 8 werden sie in das Bürogebäude an der Mühlenstraße 20 - 40 ziehen, in dem auch die Volksbank Niederrhein und der Kirchenkreis Moers untergebracht sind. Ziel sei, die Dienstleistungen der Moerser Geschäftsstelle an einem Standort zu konzentrieren, heißt es beim Jobcenter auf Anfrage. Die Umzüge sind geplant für den Zeitraum vom 10. bis 12. März.

Jobcenter zieht von der Hanckwitz- zur Mühlenstraße

An der Hanckwitzstraße bleibt - zumindest zunächst - die Arbeitsagentur mit aktuell 37 Mitarbeitern zurück. Ergänzt werden sie durch 24 Kollegen aus der Leistungsbearbeitung, sobald das Jobcenter ausgezogen ist. Mit Blick auf die Zukunft der Agentur an diesem Standort heißt es auf Anfrage: "Es gibt weiterhin keine abgeschlossene Planung, über die wir zum jetzigen Zeitpunkt informieren könnten."

Zum Verkauf der Gemeinde-Liegenschaften sagt der Technische Beigeordnete der Stadt, Thorsten Kamp: "Es freut mich, dass damit die Neuentwicklung des Quartiers Fahrt aufnimmt." Der Verkauf sei ein Fortschritt, solle aber nicht isoliert betrachtet werden. Es bleibe abzuwarten, wie die Verhandlungen zum Verkauf der beiden anderen Immobilien verlaufen, so Kamp. Wichtig sei, dass insbesondere das ehemalige Grundstück der Kirchengemeinde und das Hafthaus gemeinsam entwickelt werden.

Architektenentwürfe aus einem Guss

Die Stadt hatte 2018 in einem so genannten Werkstattverfahren für Architekten nach Ideen zur Gestaltung des Areals gesucht. Beide Siegerteams zeigen für das "Quartier Haagstraße" Entwürfe aus einem Guss und nehmen die Kleinteiligkeit der Altstadt auf. Sie setzen auf Höfe, kleine grüne Oasen mitten in der Stadt. 2019 beschloss der Rat ein entsprechendes Rahmenkonzept. Das bedeutet nicht, dass die neuen Eigentümer alles so umsetzen müssen, wie vorgeschlagen. Das städtebauliche Konzept dient der Orientierung. Fest steht aber, dass die denkmalgeschützte Fassade des Tersteegenhauses erhalten bleiben muss.