Corona-Pandemie Etwa 120 kommen zur Querdenker-Demonstration in Moers

Moers. Am Montagabend hat es in Moers erneut eine Querdenker-Demonstration gegeben. Ein Redner bemüht einen problematischen historischen Vergleich.

Rund 120 Menschen haben nach Polizeiangaben Montagabend an einer Querdenker-Demonstration in Moers teilgenommen. Redner auf dem Königlichen Hof forderten, die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie aufzuheben. Ein Redner, der unter dem Namen „Bandbreite“ auftrat, verglich die aktuelle Situation mit der von 1933. In dem Jahr ergriffen die Nationalsozialisten die Macht.

Die Kundgebung und der anschließende Gang durch die Innenstadt von Moers wurde erneut durch den massiven Einsatz von Polizei begleitet. Das Ordnungsamt Moers war ebenfalls vor Ort und kontrollierte Teilnehmende, die von einer Maskenpflicht befreit waren. Angemeldet zu der Demonstration waren 400.