Es gibt neue Pläne für das Soul am See in Moers-Kapellen

Moers. Nachdem Soul am See in Moers-Kapellen im vergangenen Jahr ausfallen musste, haben MoersMarketing & Partner für die Party neue Pläne für August.

Das lange Warten hat ein Ende: Am Samstag, 14. August, wird die Wiese am sonst so idyllischen See im kleinen Freizeitpark in Kapellen wieder zu einem großen Open-Air-Dance- und Partyfloor für alle, die tanzbare Soul- und Popmusik mögen. Das teilt das MoersMarketing mit.

Nachdem das Kultevent 2020 coronabedingt ausfallen musste, wagen das Stadtmarketing und Gastronom Michael Zajuntz in diesem Jahr einen Neustart. Mit dabei ist wieder die Sparkasse am Niederrhein, die als Hauptsponsor das Open-Air-Event auch im elften Jahr tatkräftig unterstütze, heißt es weiter. „Wir werden in diesem Jahr coronabedingt bis zu 1000 Menschen auf das Gelände am See im Freizeitpark Kapellen lassen können“, sagt Michael Birr von MoersMarketing.

Es gibt ein coronakonformes Konzept

„Unsere Gäste müssen entweder vollständig geimpft, negativ getestet oder genesen sein und das am Eingang auch nachweisen können“, ergänzt Michael Zajuntz. Beide glauben, dass es so möglich ist, einen ungezwungenen und fröhlichen Open-Air-Eventabend mit viel Livemusik und ohne Maske erleben zu können. Das Konzept hat auch Giovanni Malaponti, den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse am Niederrhein, überzeugt: „Nach dieser langen kulturellen Durststrecke freuen wir uns auf tolle Live-Musik und die bekannt gute Festival-Atmosphäre im Freizeitpark Moers-Kapellen.”

Da das Gelände in diesem Jahr erstmals eingezäunt wird, um die behördlich vorgeschriebene Nachverfolgbarkeit der Gäste zu gewährleisten, federt der Veranstalter den erhöhten finanziellen Aufwand mit einem Eintrittspreis von fünf Euro ab, auch Co-Sponsor König Pilsener helfe mit, heißt es vom MoersMarketing. „Die Bauzäune, der zusätzliche Personalaufwand und die Hygienemaßnahmen lassen die Kosten massiv steigen, aber in den fünf Euro Eintritt ist bereits ein Freigetränk enthalten“, erläutert Michael Zajuntz.

Am Abend tritt die Soul Food Company auf

Los geht’s wieder ab 18 Uhr, zunächst mit Chill Out-Musik vom Band. Gegen 19.30 Uhr betritt die US-Amerikanerin Shondell die Bühne und nach einer kurzen Umbaupause soll die Soul Food Company den Gästen einheizen. „Bei uns kommt es auf die Minute nicht an, aber gefeiert wird in jedem Fall wieder bis in die Nacht“, hofft Michael Birr.

Um den kleinen Hunger zwischendurch kümmert sich das Team des Gastronomen Michael Zajuntz. Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Tickets zum Preis von fünf Euro gibt es in der Sparkassenfiliale Kapellen, Bahnhofstraße 6–8, oder bei der Moerser Stadtinformation/MoersMarketing, Kirchstraße 27 a/b (gegenüber dem Rathaus).

Veranstaltungsort: Freizeitpark Moers-Kapellen / Bahnhofstraße / Lauersforter Straße.

