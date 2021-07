Stadtrundgänge Es gibt jetzt eine Webseite mit interaktiven Touren in Moers

Moers. Die Stadt Moers, die Sparkasse am Niederrhein und die Firma Solidground Media haben eine interaktive Webseite geschaffen. Mit Rundgang und mehr.

Durch die Moerser Geschichte klicken: Nicht nur vor alten Gemäuern oder an historischen Plätzen, sondern auch im Internet sind die Stadtführungen nun erlebbar. Die Wirtschaftsförderung der Stadt und die Sparkasse am Niederrhein haben gemeinsam mit der Firma Solidground Media die interaktive Website moerser-stadtfuehrungen.de geschaffen, die das breite und abwechslungsreiche Angebot der Gästeführungen in einem virtuellen 360°-Rundgang und gesprochenen Texten vermittelt.

Das IT-Unternehmen hatte bereits zuvor für das Kulturbüro der Stadt und das Grafschafter Museum unterschiedliche Web-Touren programmiert. „Wir hoffen, gerade in der Pandemie ein zusätzliches Angebot für Geschichtsinteressierte zu bieten – und natürlich damit auch neue Zielgruppen zu erreichen“, erläutert Wirtschaftsförderer Jens Heidenreich. Zu sehen sind bei den Rundgängen wichtige Orte wie das Schloss, die Halde Rheinpreussen mit Geleucht oder der jüdische Friedhof.

Während der digitalen Rundgänge beleuchten die Geschichtsexpertinnen und -experten in ihren Audiokommentaren die unterschiedlichen Aspekte der Grafschafter Geschichte. Themen sind dabei beispielsweise die unterschiedlichen „Herren“ von Moers im Mittelalter, die schlimmen Geschehnisse während des Nationalsozialismus, die Tätigkeit des ‚Lehmpastors‘ Felke in Repelen oder die industrielle Vergangenheit der Region. Für Stefan Ertelt, Vertriebsleiter der Sparkasse am Niederrhein, hat das neue Angebot noch einen weiteren Aspekt: „Im besten Fall locken die digitalen Rundgänge neue Besucherinnen und Besucher nach Moers, die unsere schöne Stadt mit allen Sinnen erleben wollen.“

Die Informationen sind auf moerser-stadtfuehrungen.de sowie als Link auf den Internetseiten www.moers.de, www.sparkasse-am-niederrhein.de und www.moers-marketing.de zu finden. Die Buchungen erfolgen über die Moers Marketing GmbH/Stadtinfo. Kontakt: Kirchstraße 27a/b, 02841/88226-0, stadtinformation@moers-marketing.de.

