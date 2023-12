In den neuen Räumen er der Erziehungsberatungsstelle in Kamp-Lintfort.

Jugend Erziehungsberatungsstelle in Kamp-Lintfort: Das ist neu

Kamp-Lintfort Wenn Pubertierende schwierig werden, wenn Eltern sich trennen - die Erziehungsberatungsstelle kann helfen Rat. Das geht jetzt noch leichter.

Ab sofort ist die Beratungsstelle für Eltern, Jugendliche und Kinder des Kreises Wesel in Kamp-Lintfort unter neuer Adresse erreichbar: Landrat Ingo Brohl, Kreisdirektor Ralf Berensmeier und Christian Weißenbruch, Fachdienstleitung der Erziehungsberatung des Kreises Wesel eröffneten die neuen Räume an der Kamperdickstraße 10-12 mitten in der City. Zuvor war dort das Jobcenter untergebracht.

Die neuen Räume seien großzügig gestaltet und beinhalten zusätzlich einen großen Gruppenraum, der neue Möglichkeiten für Gruppenangebote wie Kurse, Workshops und Vorträge biete, wie es in einer Mitteilung heißt.

Das Team der Beratungsstelle Kamp-Lintfort besteht aus insgesamt sechs Fachkräften aus den Bereichen Psychologie, Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Psychotherapie sowie eine Verwaltungsfachkraft. Insbesondere im Bereich der Diagnostik für die Eingliederungshilfe besteht eine enge und umfassende Kooperation mit dem Jugendamt der Stadt Kamp-Lintfort. Die Beratungsstelle wirkt seit vielen Jahren im Arbeitskreis gegen sexuelle Gewalt mit und ist seit einem Jahr ebenfalls Mitglied im Netzwerk Kinderschutz. Jährlich bietet die Beratungsstelle eine intensive Gruppe für Kinder an, die von Trennung und Scheidung betroffen sind. Auch gibt es Kurse für Eltern von Pubertierenden, Entspannungskurse für Eltern und Kinder sowie Konzentrationstrainings.

Oft geht es um familäre Krisen oder Schulprobleme

Christian Weißenbruch, Fachdienstleitung der Erziehungsberatung erklärt: „Die häufigsten Beratungsanlässe sind familiäre Krisen, Schul- und Lernprobleme, emotionale Schwierigkeiten und psychische Auffälligkeiten. Unser Angebot ist kostenfrei und unabhängig, wir bieten auch anonyme Beratung an, falls gewünscht. Wir beteiligen uns außerdem an einer Online-Beratung, bei der wir in Einzel- oder Gruppenchats beraten.“

