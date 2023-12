Auszeichnung Erster Heimatpreis in Kamp-Lintfort - das sind die Sieger

Kamp-Lintfort 16 Vereine waren für den Preis vorgeschlagen, jetzt teilen sich drei Gewinner 5000 Euro. Womit die Sieger bei der Jury punkten konnten.

Zum ersten Mal verleiht die Stadt Kamp-Lintfort in diesem Jahr einen Heimatpreis. Den ersten Platz, der mit einem Preisgeld von 3000 Euro dotiert ist, belegt der Förderverein der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 e.V. für seine langfristigen und nachhaltigen Aktivitäten im Stadtgebiet. Der Verein leistet einen starken Beitrag für den Zusammenhalt vor Ort und macht einige der prägnanten Kultur- und Erholungsorte der Stadt sicht- und erlebbar, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Der mit 1500 Euro dotierte zweite Preis geht an die Fördergemeinschaft für Bergmannstradition – Linker Niederrhein – e.V., die sich im Bereich der Brauchtumspflege besonders verdient macht. Durch Instandhaltung der bergbaulichen Standorte Kamp-Lintforts sowie deren Erlebbarmachung durch Gästeführungen und Veranstaltungen erhält die Fördergemeinschaft die Bergbautradition für kommende Generationen und Touristen, lautet die Begründung.

Über den 3. Preis über 500 Euro darf sich die St. Michael Bruderschaft Saalhoff e.V. freuen, die sich neben ihrem kontinuierlichen ehrenamtlichen Engagement für die Schützentradition mit großem Einsatz und Fachkenntnissen für den Erhalt der St. Michael Kapelle, einem Baudenkmal aus dem Jahr 1716, verdient gemacht hat.

16 Vorschläge für den Heimatpreis

Mit dem Heimatpreis, der durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert wird, zeichnet die Stadt Kamp-Lintfort ehrenamtliches Engagement mit Heimatbezug aus. Privatpersonen und Vereine konnten für den Preis vorgeschlagen werden, sofern sie sich für kulturelles Erbe, Heimatbewusstsein, Brauchtum, lokale Besonderheiten und den Zusammenhalt vor Ort einsetzen.

16 Vorschläge für den Heimatpreis sind im Laufe des Jahres eingegangen, über die der Rat der Stadt Kamp-Lintfort in seiner letzten Sitzung des Jahres am 12 Dezember entschieden hat.

Bürgermeister Christoph Landscheidt lobt nicht nur die drei Preisträger, sondern das breite ehrenamtliche Engagement in der Stadt im Allgemeinen: „In diesem Jahr zeichnen wir drei Vereine mit dem Heimatpreis aus. Bedanken möchte ich mich aber bei allen 16 vorgeschlagenen Vereinen und Personen und bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die unsere Gesellschaft in ihrer Freizeit mit großem Elan ehrenamtlich bereichern.“

Die feierliche Preisverleihung an die diesjährigen Preisträger findet am 14. Januar 2024 um 11 Uhr beim Neujahrsempfang der Stadt Kamp-Lintfort in der Stadthalle statt. Der Heimatpreis soll auch 2024 ausgeschrieben werden.

