Susanne Schulz, Claus Grundmann , Thomas Schulz, Philipp Schneider, Sabine und Sophie Sander (von links) freuen sich über das Interesse am Erntedankfest in Moers.

Moers Erntedankfest: Lionsclub spendet an die Moerser Tafel

Moers. Zwei lange Coronajahre musste der Moerser Lionsclub warten, bis er wieder Erntedank feiern konnte. Der Erlös aus dem Verkauf geht an die Tafel.

„Genießen und Helfen“ – so lautete das Motto des neunten Erntedankfestes, das der Moerser Lionsclub im Musenhof am Wochenende veranstaltete. Und obwohl sich die Sonne nur zeitweise am Himmel blicken ließ, meinte Lions-Präsident Philipp, es sei doch ein wunderschöner Tag nach zweimaligem, coronabedingtem Aussetzen, dass dieses Fest endlich wieder stattfinden konnte.

Seine Bitte an den Gospel-Invitation-Gospelchor „Packt uns die Sonne ins Herz“ konnten die Sänger und Sängerinnen bei ihrem Auftritt im Musenhof auch sofort erfüllen. Freuen dürfte sich nun die „Moerser Tafel“, denn der Erlös des Lionsfestes geht an diese Hilfsorganisation.

