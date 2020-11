Moers. Enni verlegt ihr Moerser Kundenzentrum an einen neuen Standort in der Innenstadt. Der Käufer der Immobilie an der Uerdinger Straße steht fest.

Die Enni Stadt & Service verlagert ihr Kundenzentrum von der Uerdinger Straße mitten in die Innenstadt. Wie ein Sprecher auf Anfrage bestätigt, hat der Dienstleister das frei werdende Ladenlokal der Modekette Bonita an der Steinstraße 9 gemietet.

Ein Eröffnungstermin für das neue Kundenzentrum stehe noch nicht fest, heißt es bei Enni. Voraussichtlich werde der Umzug im Sommer 2021 erfolgen. Derzeit arbeite man an einem Konzept für den Standort mit einer Fläche von 95 Qu.adratmetern. Fest stehe, dass Enni in dem Ladenlokal alle Beratungen und Dienstleistungen, etwa rund um die Themen Energie, Wasser und Müllabfuhr, anbieten werde, für die die Kundinnen und Kunden im Moment noch an der Uerdinger Straße vorstellig werden.

Hintergrund der Anmietung an der Steinstraße ist der Bau der neuen Zentrale am Jostenhof, wo die Enni-Gruppe ihre Verwaltungen und gewerblichen Bereiche zusammenführen wird. Der Umzug ist für den Herbst kommenden Jahres vorgesehen. Von Anfang an war allerdings geplant, mit einer Anlaufstelle in zentraler Lage präsent zu bleiben. Der Standort an der Steinstraße, vis à vis zum Altmarkt, wird möglich, weil die in Schieflage geratene Modekette Bonita rund 200 ihrer mehr als 600 Filialen schließen wird, darunter zum 31. Dezember auch as Moerser Geschäft.

Die Awo übernimmt das Enni-Verwaltungsgebäude an der Uerdinger Straße

Das Gebäude an der Uerdinger Straße wird mit dem Umzug zum Jostenhof frei. Käufer der Immobilie ist der Awo-Kreisverband, der seine Geschäftsstelle von Rheinberg nach Moers verlegen will und davon ausgeht, im dritten Quartal 2021 das Gebäude beziehen zu können, wie der Kreisvorsitzende Jochen Gottke auf Anfrage sagt. Mit weiteren, bislang auf mehrere Standorte verteilten Abteilungen werden dann rund 90 Awo-Beschäftigte ihren Arbeitsplatz an der Uerdinger Straße haben.