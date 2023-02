Der Badespaß in Moers soll gewährleistet sein. Enni sucht deshalb schon jetzt Saisonkräfte für die Freibäder.

Personal Enni sucht Saisonmitarbeiter für die Freibäder in Moers

Moers. Enni will die Kapazitäten der Freibäder im Sommer besser auslasten und sucht schon Saisonkräfte. Was sie können müssen, was ihn geboten wird.

Aktuell fröstelt der Niederrhein zwar noch und die Freibäder der Enni Sport & Bäder halten ihren Winterschlaf. Während sich auf der erstmalig angebotenen Hundewiese am Solimare daher aktuell lediglich Vierbeiner tummeln, denkt Bereichsleiter Benjamin Beckerle in diesen Tagen aber auch für diese Anlage bereits intensiv an die kommende Sommersaison. Denn weit bevor im Mai die ersten Gäste hier und im Naturbad Bettenkamper Meer ins kühle Nass springen werden, müssen die Bäder fit für den Saisonstart sein und die Personalplanungen bis zum September stehen.

Gerade beim Personal gab es zuletzt Engpässe, die Beckerle in diesem Sommer unbedingt vermeiden will, berichtet Enni in einer Pressemitteilung. Möglichst viele Saisonkräfte sollen sein 35-köpfiges Stammteam als Rettungsschwimmerin oder als Rettungsschwimmer unterstützen und dabei Badegäste betreuen, den Badbetrieb in den Einrichtungen beaufsichtigen oder bei der Reinigung der Anlagen unterstützen. Inbesondere für die Spitzenzeiten im Hochsommer möchte Beckerle sein Team aufstocken, um die Kapazitäten der Bäder künftig besser als zuletzt auslasten zu können.

Studenten und Schüler sind willkommen, auch rüstige Rentner und Minijobber

Aus Erfahrung weiß Beckerle, dass sich für derartige Sommerjobs besonders Studenten oder auch Schüler eignen, die nach dem Abitur erst im Herbst ins Erstsemester einsteigen. „Natürlich passen auch Nebenberufler, rüstige Ruheständler oder Minijobber“, die wie alle Interessenten aber über das Rettungsschwimmerabzeichen DLRG Silber und eine Grundausbildung als Ersthelfer verfügen müssen. „Auch beim Alter gibt es keine Beschränkung, vorausgesetzt Bewerberinnen und Bewerber sind mindestens 18 Jahre alt“, so laut Beckerle. Ansonsten seien nur der Spaß am Umgang mit Badegästen und Flexibilität für wechselnde Einsatzzeiten gefragt.

Dafür biete Beckerle den Saisonkräften ideale Arbeitsbedingungen in modernen Bädern und einem tollen Team, heißt es weiter in der Mitteilung. Wer dabei sein möchte, dem empfiehlt Beckerle sich schon jetzt zu melden. Hierzu sollten Interessenten einfach eine E-Mail an personal@enni.de schreiben oder direkt über das Bewerbungsportal auf der Internetseite der Enni die Unterlagen einreichen.

„Übrigens, alle Saisonkräfte erhalten eine Vergütung über Mindestlohn und weitere Vergünstigungen im Rahmen eines Tarifvertrages“, versichert der Enni-Mann.

Informationen gibt es unter www.enni.de/jobs.

