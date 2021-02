Baustellen Enni startet in Neukirchen-Vluyn einen nächsten Bauabschnitt

Neukirchen-Vluyn. Enni leitet in Neukirchen-Vluyn den finalen Bauabschnitt am Vluyner Nordring ein. Dort werden gerade Gas- und Wasserleitungen erneuert.

Wie geplant kann die Enni Energie & Umwelt Niederrhein in dieser Woche den finalen Bauabschnitt bei der Erneuerung der Gas- und Wasserleitungen im Vluyner Nordring einleiten. Das teilt das Unternehmen am Dienstag mit. Nach rund sechs Wochen Bauzeit sei dann spätestens zum Wochenende die Einfahrt in die viel befahrene Straße von der Niederrheinallee wieder möglich, und der Vluyner Nordring Straße bis zum Getränkemarkt Hofmann beidseitig wieder befahrbar, heißt es weiter.

„Auch den Parkplatz des Edeka-Supermarktes können Kunden dann wieder ohne Umweg anfahren“, sagt Bauleiter Oliver Flach in der Hoffnung auf nun auch im zweiten Bauabschnitt weitgehend frostfreies Wetter.

Es geht um 360 Meter

Insgesamt muss Enni zwischen Niederrheinallee und Waldmannsweg rund 360 Meter des alten Wassernetzes austauschen und bis Mitte März rund 190 Meter neue Gasleitungen verlegen. Flach: „Hier gibt es einige neue Kunden, die von den aktuell günstigen Anschlusskosten profitieren und ihre Häuser zukünftig mit Erdgas beheizen wollen.“ Auch im nächsten Bauabschnitt müssen Autofahrer aber noch mit Einschränkungen rechnen, kündigt die Enni an.

„Solch große Eingriffe in die Infrastruktur einer Stadt bedeuten leider immer Einschnitte“, sagt der Bauleiter. Das Netz ist laut Flach danach für die Anforderungen der Zukunft gerüstet.

In Neukirchen-Vluyn hätten vor allem Anwohner und Gewerbetreibende bislang viel Verständnis für die Verkehrsführung gezeigt, was den Bauverlauf beschleunigt habe.

Es gibt weiter Behinderungen

Auf dem Teilstück zwischen Waldmannsweg und der Hausnummer 16 bleibt es laut Enni aber auch in den kommenden sechs Wochen bei der Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung zur Niederrheinallee. „Nahezu alle Unternehmen und Arztpraxen sind jetzt aber wieder aus beiden Richtungen erreichbar“, sagt Flach.

Die Verkehrsführung hat die Enni wie üblich im Vorfeld mit der Stadt, der Polizei, der Feuerwehr und der Niag abgestimmt. Auch die Niag wird für eine Buslinie die Umleitung nutzen. Alle Anwohner wurden im Vorfeld informiert. Flach: „Für Verkehrsteilnehmer schildern wir weiter eine Umleitung aus. Anwohner können ihre Häuser jederzeit erreichen.“

Fragen zu der Maßnahme beantwortet die Enni an ihrem Baustellentelefon unter 02841/104-600.