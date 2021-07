Katastrophenhilfe Enni-Leute aus Moers packen in Hochwassergebieten mit an

Moers. Experten der Enni in Moers leisten im Hochwassergebiet Katastrophenhilfe. Mit der Kanalreinigung in Weilerswist ist ihr Einsatz nicht beendet.

Der Starkregen hat die nordrhein-westfälische Gemeinde Weilerswist hart getroffen. Nachdem die Swist und die Erft Teile der Gemeinde im Norden des Kreises Euskirchen überfluteten, herrschen auch dort katastrophale Zustände: kein Strom, kein Trinkwasser, kein Kanal. Um die Infrastruktur für die 16.000 Einwohner wieder aufzurichten, kam auch Unterstützung aus Moers. Ein Team der Enni Stadt & Service packte mit an und half bei der Reinigung des 126 Kilometer langen Kanalnetzes.

Jens Hagemeister, bei Enni Sachgebietsleiter im Kanalnetzbetrieb, war mit drei Kollegen seit Dienstag voriger Woche vor Ort. „Die Bilder sind unbeschreiblich und sehr beklemmend“, berichtet Hagemeister in einer Enni-Mitteilung. Hagemeister und seine Kollegen Daniel Meier, Stamati Angeloglu und Daniel Baveld haben mit zwei Spezialfahrzeugen tonnenweise Schlamm, Geröll und viele sonst nicht in Kanälen vorhandene Dinge abgesaugt und in die Kläranlage nach Euskirchen transportiert. Seit Freitag ist der Auftrag erledigt, das Kanalnetz dort wieder weitgehend frei.

In anderen Gemeinden ist die Lage laut Hagemeister aber noch katastrophal, sodass sein Team auch in dieser Woche wieder im Einsatz ist. „Die Hilfe wird über das Institut für Unterirdische Infrastruktur (IKT) koordiniert“, erklärt er. So wird gewährleistet, dass die Experten dorthin fahren, wo sie und ihre Fertigkeiten gebraucht werden. Derzeit sind die Moerser in Eschweiler, am Freitag soll es zur Ahr gehen. „Nach den Eindrücken der letzten Tage freuen wir uns aber darauf, auch dort zu helfen“, versichert Jens Hagemeister.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland