Enni investiert 2021 in Moers und Umgebung knapp 80 Millionen Euro, unter anderem in einen neuen Solarpark in Xanten.

Wirtschaft Enni kündigt Rekordinvestitionen in Moers und Umgebung an

Am Niederrhein Enni will 2021 in Moers und Umgebung die Rekordsumme 80 Millionen Euro investieren. Geplant ist auch der Bau eines weiteren Solarparks.

Enni wird im Jahr 2021 knapp 80 Millionen Euro in der Region investieren. Diese Rekordsumme haben die Gremien der Unternehmensgruppe soeben genehmigt, wie Enni am Freitag in einer Pressemitteilung berichtet. Der Jahresumsatz soll erstmals die 300-Millionen-Euro-Marke knacken.

Weiteres Wachstum in 2021 kündigt das Unternehmen für die Energietochter an. Enni Energie & Umwelt werde die Kooperation mit ihren privaten Gesellschaftern Gelsenwasser und Westenergie in der Energieversorgung ausbauen, neue regenerative Erzeugungsprojekte umsetzen und sich an Unternehmen beteiligen, heißt es weiter. „Wir werden einen Anteil von 15 Prozent an der neu gegründeten Fernwärme Netzgesellschaft übernehmen, die in NRW große Wärmenetze betreibt“, erklärt Vorstandschef Stefan Krämer. Dies werde dazu beitragen, dass Enni den meist kommunalen Gesellschaftern in den kommenden fünf Jahren gut 116 Millionen Euro überweisen will.

2021 soll neue Photovoltaik-Anlagen und weitere Stromtankstellen entstehen

Zudem setzt Enni auf den Ausbau der regenerativen Energien. 2021 will das Unternehmen - nach Neukirchen-Vluyn und Moers-Vinn - seinen dritten Solarpark bauen, diesmal in Xanten. Zusammen mit Hauseigentümern sollen viele neue Photovoltaik-Anlagen entstehen. Vorgesehen sind auch weitere Stromtankstellen zwischen Moers und Uedem. Die Zahl der externen Strom- und Gaskunden soll auf mindestens 50.000 steigen.

Von den geplanten Investitionen werde erneut die heimische Wirtschaft profitieren, weil hier Material und Dienstleistungen in zweistelliger Millionenhöhe eingekauft werden, verspricht Enni. Allein Technik-Vorstand Kai Gerhard Steinbrich wird 2021 rund 23 Millionen Euro in die Erneuerung und den Ausbau von Moerser Kanälen, der Straßenbeleuchtung und des Straßennetzes stecken. Für die Erneuerung der Energie- und Wassernetze plant Enni niederrheinweit nochmals 14,3 Millionen Euro ein. Parallel dazu soll das Glasfasernetz um 37 Kilometer erweitert werden.