Baustelle Enni kündigt kurzfristige Bauarbeiten am Kanal in Moers an

Moers. Enni muss kurzfristig an einem Hausanschluss in Moers arbeiten. Die Kurzfristigkeit hat einen Grund. Als Folge gibt es Verkehrsbehinderungen.

Die Enni Stadt & Service Niederrhein erstellt in Moers-Rheinkamp einen neuen Hausanschluss an den dortigen Schmutzwasserkanal. Die Arbeiten in der Liebrechtstraße, Ecke Am Utforter Graben, beginnen kurzfristig am kommenden Donnerstag, 18. November. Das teilt die Unternehmensgruppe mit.

Der Grund ist die Abstimmung mit dem Stromnetzbetreiber Amprion, der im Baustellenbereich eine Umspannstation betreibt und kurzfristig ein Zeitfenster für die ursprünglich später geplanten Kanalarbeiten zur Verfügung gestellt hat.

Im Baustellenbereich wird die Liebrechtstraße zur Sackgasse. Hinweisschilder weisen alle Verkehrsteilnehmer auf die Sperrung hin. Aufgrund der Tiefe, in der der Regenwasserkanal in der Liebrechtstraße verläuft, sind die Arbeiten etwas aufwändiger und nehmen daher zehn Werktage in Anspruch.

Enni informiert alle direkt betroffenen Anwohner schriftlich. Die Baumaßnahme ist mit dem Fachbereich Straßen und Verkehr der Stadt Moers abgestimmt. Fragen zu der aktuellen Maßnahme beantwortet Enni gern unter der Rufnummer 02841/104-600.

