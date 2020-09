Enni in Moers: Nitratwerte im Trinkwasser deutlich gesunken

Trinkwasser in Moers

Moers. Seit 25 Jahren sichern Wasserwerk und Landwirte gemeinsam die Trinkwasserqualität in Moers. Zum Jubiläum blicken die Partner zufrieden zurück.

Um bestmögliche Wasserqualität zu sichern, gibt es in NRW gut 100 Kooperationen zwischen Land- und Wasserwirtschaft. Jene in Moers zählt zu den ältesten.

Zur Gründung 1995 schlossen sich auf dem mehr als 800 Hektar großen Wassereinzugsgebiet Vinn/Schwafheim die hier wirtschaftenden Landwirte und die Stadtwerke Moers als damaliger Wasserwerksbetreiber zusammen. Seitdem seien, so die Darstellung der Enni, die Nitratwerte von fast 70 Milligramm pro Liter auf heutige Werte von unter 30 Milligramm pro Liter gesunken.

Experte: Glyphosat ist kein Thema

Hinter den Kulissen ziehen die Enni und die in Moers-Vinn wirtschaftenden Landwirte an einem Strang, um das Grundwasser zu schützen und die Güte des Trinkwassers auf einem konstant hohen Niveau zu halten – und das bereits seit 25 Jahren. Zu diesem Jubiläum stießen die Beteiligten mit Moerser Trinkwasser an. „Unser Bündnis ist ein Erfolgsmodell. Landesweit werden immer wieder Inhaltsstoffe wie das Pflanzenschutzmittel Glyphosat oder durch eine Überdüngung eingetragene Nitrate diskutiert. Das sind für uns keine Themen“, betont Wassermeister Bernd Kamradt.

Auch Landwirt Walter Terlinden schwört als Kooperationsvorsitzender auf die Zusammenarbeit: „Sie ermöglicht uns Landwirten eine gewässerverträgliche Bewirtschaftung der Äcker ohne Ertragseinbußen.“

Es gibt Programme zum Gewässerschutz

Gemeinsam mit Andre Krohn, Berater der Landwirtschaftskammer NRW, Kreisstelle Kleve / Wesel, der als Bindeglied fungiert, unterstützen Enni und die mittlerweile 21 Kooperations-Landwirte diverse Programme für den Gewässerschutz, wie eine extensive Bewirtschaftung vieler Äcker, Reduktion von Stickstoffdünger oder Pflanzenschutzmitteln. So soll auch im weiteren Verlauf der Zusammenarbeit eine bestmögliche Trinkwasserqualität in Moers gewährleistet werden.