Energie Enni in Moers: Kunden-Ärger wegen Fehler in Stromverträgen

Moers/Neukirchen-Vluyn. Ein Kunde aus Neukirchen-Vluyn soll nachzahlen – und versteht nicht warum. Bis zu 7.000 Moerser Haushalte betroffen. Wie der Fehler zustande kam.

Erneut gibt es beim Moerser Versorger Enni Ärger. Diesmal geht es um Nachzahlungen für rund 7000 Stromverträge aus dem vergangenen Jahr. Betroffen davon ist auch ein Kunde aus Neukirchen-Vluyn.

„Der Gesamtverbrauch übers Jahr ist in beiden Rechnungen korrekt, aber die Verbräuche in den Teilzeiträumen werden willkürlich zu Lasten des Kunden verändert, so dass laut Korrekturrechnung Nachforderungen entstehen“, ärgert sich der Kunde, der einen Fixstromvertrag abgeschlossen hatte. Über 60 Euro soll er nachzahlen, eine für ihn „nachvollziehbare Erklärung“ hat er dafür nicht bekommen.

Auslöser für die Nachforderungen ist laut Enni die bis Mitte vergangenen Jahres geltende gesetzliche EEG-Umlage, mit der erneuerbare Energie finanziert werden sollte. „Unserem Abrechnungsteam ist es seinerzeit tatsächlich durchgegangen, die EEG-Abgaben wie fixiert unverändert durchlaufen zu lassen. Den zu niedrigen Wert haben wir entsprechend den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst“, teilt ein Sprecher auf NRZ-Anfrage mit.

Zum Hintergrund: Zum Jahreswechsel 2021/22 war die EEG-Umlage deutlich gesunken. Die Enni hatte damals eine Senkung auch in jene 7000 Stromverträge eingearbeitet, für die jetzt Nachzahlungen anstehen. Das Problem: Alle Bestandteile dieser Verträge waren fixiert, mithin auch die alte, höhere EEG-Umlage. Im Klartext: Diese Kunden können nicht von der Senkung profitieren. Die Enni hat den Fehler bemerkt und fordert jetzt das laut Vertrag zu wenig berechnete Geld zurück.

Der Sprecher nennt als Beispiel einen Musterhaushalt mit 3500 Kilowattstunden Jahresverbrauch. Hier würden 50 Euro Nachzahlung fällig. Dass die Erklärungen, die der Kunde bisher erhalten hat, offenbar nicht ausreichen, bedauert der Sprecher. Und: „Wer mehr wissen möchte, dem empfehlen wir, bei Unsicherheiten unsere Kundenberater anzusprechen. Die sind in Kundenzentren vor Ort oder telefonisch erreichbar.“

Lange Schlangen vor dem Kundenzentrum in Moers

Ein Besuch im Kundenzentrum auf der Steinstraße in Moers dürfte sich allerdings zurzeit nicht empfehlen. Wie schon Ende vergangenen Jahres stehen die Kundinnen und Kunden dort Schlange – nach Auskunft der Enni, weil viele aktuell ein Abrechnungsschreiben für März – Juni bekommen haben. Die langen Wartezeiten und die Schlange in der Moerser City kritisierte am Dienstag ein NRZ-Leser.

Er würde einen Umzug in ein anderes, größeres Ladenlokal und die Aufstockung des Personals befürworten, die aktuellen Zustände seien für ihn „katastrophal“. Allerdings hat die Enni schon reagiert: Wegen des offenbar großen Gesprächsbedarfs sei der telefonische Kundenservice erweitert worden.

