Am Nikolaustag ist die Enni auf dem Moerser Weihnachtsmarkt.

Moers Enni in Moers: Großes Programm auf dem Weihnachtsmarkt

Moers. Dienstleister Enni lädt ein zur Familienweihnacht auf dem Moerser Weihnachtsmarkt: Runde 90 Minuten mitsingen, mitlachen und mitmachen.

Am kommenden Montag, 6. Dezember, pünktlich zum Nikolaustag, rückt die Enni-Familienweihnacht wieder in das Programm des MoerserWeihnachtsmarktes. Die Enni Energie & Umwelt Niederrhein lädt ein zu einem bunten Mitmachprogramm, das Moderator Dirk Elfgen erstmals auf der Eisbahn am Kastell, direkt neben der Pyramide präsentiert.

Unterstützt wird er dabei durch den Nikolaus, den beliebten Weihnachtszauberer Charlie Martin und das Enni-Maskottchen. Ab 16 Uhr heißt es für rund 90 Minuten mitsingen, mitlachen und mitmachen. Dabei dürfen Kinder Gedichte aufsagen, Weihnachtslieder durch das Mikrofon singen und natürlich auch dem Nikolaus schlaue Fragen stellen, der wie immer passende Belohnungen im Rucksack hat.

„Bei aller Vorsicht und unter strengen Corona-Regeln wollen wir unsere Tradition am Nikolaus-Tag fortsetzen“, freut sich Entertainer Dirk Elfgen wieder besonders auf die vielen leuchtenden Kinderaugen.

