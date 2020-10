Enni erneuert Haltestellen in Moers – Ampeln regeln Verkehr

In Moers gibt es Bauarbeiten an zwei Haltestellen.

Moers. Ab Montag gibt es an der Römer- und an der Uerdinger Straße Baustellen. Enni erneuert teilweise Haltestellen. Dazu gibt es Verkehrsregelungen.

Da zwei Busbuchten an der Römerstraße in Asberg und eine Busbucht in der Uerdinger Straße Schäden in der Betondecke aufweisen, muss die Enni Stadt & Service Niederrhein die Haltestellen teilweise erneuern. Die am heutigen Montag, 12. Oktober, startenden Arbeiten dauern voraussichtlich neun Wochen.

Den Verkehr auf der viel befahrenen Römerstraße wird Enni während der Bauphase über einer Ampel steuern und so in beiden Fahrtrichtungen einspurig an den Baustellen vorbeileiten. Die Einfahrt in die angrenzende Konstantin- und auch in die Germanenstraße ist wegen der Ampelschaltung während der Bauzeit gesperrt. Für Autofahrer ist eine Umleitung über die Goten- beziehungsweise die Drususstraße ausgeschildert.

An der Uerdinger Straße passt die Enni die vorhandene Ampelanlage entsprechend an, so dass auch hier der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeifahren kann. Fußgänger und Radfahrer können die Baustellen jederzeit passieren.

Wer Fragen zur Baustelle hat, kann sich unter 02841/104-600 informieren.