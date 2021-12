Bauarbeiten Enni arbeitet weiter an der Bahnhofstraße in Moers-Kapellen

Moers. In Moers-Kapellen wird an der Bahnhofstraße gearbeitet. Es gibt einen neuen Abschnitt. Dazu ist die Einrichtung einer Einbahnstraße erforderlich.

Die Enni Stadt & Service Niederrhein arbeitet in Kapellen weiter an der umfangreichen Modernisierung der Bahnhofstraße zwischen der Moerser und der Nieper Straße. Am Donnerstag, 9. Dezember, beginnt dort eine weitere Bauphase, nachdem der Kanalbau im ersten Bauabschnitt fertiggestellt werden konnte. Das teilt die Unternehmensgruppe mit.

Es folge der Ausbau des Gehwegs und einer Straßenhälfte zwischen Aldi und der Industriestraße. In diesem Bereich ist dazu die Einrichtung einer Einbahnstraße erforderlich, heißt es weiter. Die Straße kann von Kapellen Mitte in Richtung Nieper Straße – also in Richtung Süden – befahren werden. Die Zufahrt zu Aldi bleibt frei. Eine Umleitung über die Nieper Straße und Krefelder Straße wird für die Gegenrichtung ausgeschildert.

Und weiter erklärt Enni: Die Buslinien 052 der Krefelder Verkehrsbetriebe und Linie 3 der NIAG fahren über die Richard-Wagner-Straße. Der neue Bauabschnitt wird voraussichtlich für beide Straßenseiten Mitte 2022 abgeschlossen sein: „Sukzessive schreiten dann der Kanal- und der Straßenbau in Richtung der Nieper Straße voran.“

