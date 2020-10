Enkeltrick in Moers: Telefon-Täter wollen Seniorin betrügen

Moers. Dreiste Täter haben am Donnerstagmorgen bei einer über 80-Jährigen in Moers angerufen. Bei dem versuchten Betrug ging es um viel Geld.

Dreiste Täter haben am Donnerstag in Moers versucht, eine über 80-jährige Frau am Telefon zu betrügen. Sie gaben an, die Tochter der Frau habe eine Unfall verursacht und säße nun im Gefängnis. Dazu spielten sie eine Audio-Aufnahme ab, bei der eine Frauenstimme um Hilfe bittet.

Als Kaution sollte die Seniorin 58.000 Euro überweisen. Die Geschichte war frei erfunden. Zum Glück konnte die Tochter den Betrug gerade noch abwenden und sich um ihre Mutter kümmern. Ebenso wurde der Betrug bei der Polizei angezeigt. Die warnt immer wieder vor solchen Anrufen.