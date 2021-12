Der Seniorenwunschbaum steht auf dem Weihnachtsmarkt am Stand der Moers Marketing, Haagstraße etwa in Höhe des Seiteneingangs der Evangelischen Stadtkirche.

Soziales Endspurt! Noch wenige Tage für Seniorenwunschbaum in Moers

Moers. Der Seniorenwunschbaum zeigt: Die Moerserinnen und Moerser helfen gerne. Jetzt geht die schöne Aktion auf dem Weihnachtsmarkt in den Endspurt.

Warme Socken, ein schöner Schal, Backzutaten, das Buch „111 Gründe, Borussia Mönchengladbach zu lieben“ – die Wünsche, notiert auf Weihnachtskarten, sind stets bescheiden und bedeuten den Empfängern doch eine Menge. Zu finden sind sie am Seniorenwunschbaum der Moers Marketing auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt geht die Aktion in den Endspurt.

Der Seniorenwunschbaum zeigt bereits jetzt, dass viele Moerserinnen und Moerser gerne mitmachen, wenn es darum geht, Benachteiligten zu helfen. Seit dem Auftakt des Weihnachtsmarktes haben die Initiatorinnen Julia Voth und Birgit Sepic mehr als 400 Wunschkarten abgegeben. „Ein paar haben wir noch in petto“, sagt Julia Voth.

So funktioniert der Moerser Seniorenwunschbaum

Das Prinzip funktioniert so: Interessenten pflücken am Wunschbaum eine Karte ab, kaufen das Geschenk und bringen es weihnachtlich verpackt zum Stand zurück. Julia Voth und Birgit Sepic können über Listen die Pakete den richtigen Empfängern zuordnen und verteilen sie dann entsprechend. Der Warenwert sollte einerseits 20 Euro nicht übersteigen, erklärt Julia Voth.

Andererseits sollte es sich durchaus um etwas Besonderes handeln, die bessere Marke Kaffee beispielsweise, eben Dinge, die sich die Beschenkten selbst nicht leisten können. Voth bittet auch darum, selbst gebackene Plätzchen miteinzupacken sowie – ganz wichtig – eine Karte oder einen Brief mit persönlich formulierten Grüßen und Wünschen. So könne man den häufig auch einsamen Empfängern zeigen, dass sich jemand Gedanken um sie gemacht hat.

Am Stand wartet der „Herzenswunscherfüller“

Die Initiatorinnen haben noch einen Wunsch: Den Seniorenwunschbaum gibt es im vierten Jahr, und die Erfahrung habe gezeigt, dass manche Karten zwar vom Baum genommen werden, aber dann doch nicht zurückkommen. „Wir möchten vermeiden, dass die betroffenen Leute leer ausgehen. In solchen Fällen kaufen wir Geschenke.“ Und genau dafür steht am Stand eine Spendenbox mit dem schönen Namen „Herzenswunscherfüller“.

Der letzte Tag der Aktion ist der kommende Sonntag, 12. Dezember. Bis dahin müssen die Geschenke zurück sein, damit genug Zeit bleibt, sie vor Weihnachten zu ihren Empfängern zu bringen.

Der Wunschbaum ist am Stand der Moers Marketing an der Haagstraße, etwa in Höhe des Seiteneingangs der Evangelischen Stadtkirche.

