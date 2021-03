Endlich: Bald ist Schluss mit dem Funkloch in Hoerstgen

So ähnlich könnte der Mast in Hoerstgen aussehen, hier ein Archivbild aus Hattingen.

Kamp-Lintfort. Zwei Sendemasten sollen im Kamp-Lintforter Ortsteil Hoerstgen den Handyempfang verbessern. Doch es bleibt noch viel zu tun, so der Bürgermeister.

Handynutzer in Hoerstgen können aufatmen. Gleich zwei große Anbieter planen, den Stadtteil mit neuen Sendeantennen auszustatten und so den Empfang deutlich zu verbessern. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Danach soll an der Schloßallee am Ortsausgang von Hoerstgen in Kürze ein 40 Meter hoher Stahlbetonmast aufgestellt werden, der das Netz der Telekom verbessern wird. Ein weiterer, 30 Meter hoher Mast an der Peterstraße soll in Zukunft das Telefónica-Netz in Hoerstgen und Umgebung verbessern.

„Die Zeiten mit dem ärgerlichen Funkloch und der zum Teil schlechten Versorgung mit mobilem Internet in Hoerstgen gehören mit den neuen Funktürmen hoffentlich schnell der Vergangenheit an“, wird Bürgermeister Christoph Landscheidt in der Pressemitteilung zitiert. Er setze darauf, dass mit dem Mobilfunk die zum Teil schlechte Breitbandverfügbarkeit bis zum Ausbau durch die Telekom im Jahr 2023 überbrückt werden könne.

Gerade jetzt in der Corona-Pandemie könne man sehen, wie Ortsteile ohne brauchbaren Breitbandanschluss bei Homeoffice und Homeschooling abgeschnitten würden Die Abdeckung der so genannten weißen Flecken in der Breitbandversorgung habe sich durch immer wieder geänderte Förderrichtlinien durch Bund und Land noch zusätzlich unnötig verlängert, heißt es.

Als Vizepräsident des Städte- und Gemeindebundes setze sich Landscheidt auch auf Bundesebene bei der Novelle des Telekommunikationsgesetzes (TKG) des weiteren für den flächendeckenden Anschluss aller Haushalte mit Glasfaser ein: „Wir brauchen gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Dazu gehört definitiv auch ein Anrecht auf einen schnellen Internetanschluss, und das am besten sofort!“