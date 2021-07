Bauarbeiten Ende der Arbeiten am Leineweberplatz in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. Die Enni Energie & Umwelt Niederrhein saniert in Neukirchen-Vluyn gerade das Leitungsnetz. Das Unternehmen kündigt weitere Arbeiten an.

Die Enni Energie & Umwelt Niederrhein will mit dem Anschluss der neuen Leitungen an das städtische Wärmenetz die Sanierung der Wärmeversorgung zwischen der Rayener Straße und dem Leineweberplatz in Kürze endgültig abschließen. Ab der kommenden Woche wird das Unternehmen hierzu im letzten Bauabschnitt die alte Fernwärmeleitung abklemmen und die neuen Leitungen sowie einige Hausanschlüsse an das städtische Netz anbinden.

„Für die rund sechswöchigen Arbeiten nutzen wir bewusst die verkehrstechnisch ruhigeren Sommerferien“, sagt Bauleiter Amir Duric, das Vorgehen sei mit gewerblichen Anliegern wie der Grafschafter Apotheke so abgestimmt. Übrige Anwohner würde Enni zudem schriftlich informieren, heißt es weiter. „Vor der Apotheke wird der Leineweberplatz während der Arbeiten schon ab Montag, 19. Juli, zur Sackgasse“, sagt Duric; der Leineweberplatz bleibe in der finalen Bauphase durchweg befahrbar. „Hier können Autofahrer die meisten Parkplätze weiter nutzen und Elektrofahrer ihre Fahrzeuge an der dortigen Stromtankstelle jederzeit nachladen.“

Seit 2019 hatte Enni das aus den 1960er Jahren stammenden Wärmenetz zwischen dem Leineweberplatz und der Rayener Straße auf rund 600 Metern erneuert. Dabei hatten die Monteure auch einen Teil des alten Wassernetzes ausgetauscht und das Gebiet mit Leerrohren auf eine später mögliche Verkabelung mit Lichtwellenleiterkabeln vorbereitet. Hierbei haben auch die Straßen Am Klotzfeld sowie der Schulplatz und die Feldstraße eine zukunftsfähige Infrastruktur erhalten. Während der nun finalen Arbeiten muss der Durchgangsverkehr den Bereich über den Vluyner Nordring, die Rayener Straße und den Schulplatz umfahren. Eine Umleitung sei ausgeschildert. Radfahrer und Fußgänger können die Baustelle jederzeit passieren.

Bei Fragen: 02841/104-600.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland