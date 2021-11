Elke Pistor präsentiert schwarzen Humor im Moerser Schloss

Moers. Das Grafschafter Museum lädt zu einer Lesung in das Moerser Schloss ein. Elke Pistor kommt. In ihrem Buch geht es um Tote und um Weihnachten.

Zur Lesung mit Elke Pistor lädt das Grafschafter Museum im Moerser Schloss, Kastell 9, für Sonntag, 28. November, um 12 Uhr in den Rittersaal ein. Die Autorin präsentiert „Kling und Glöckchen“ – ihren neuen Weihnachtskrimi mit Herz und viel schwarzem Humor.

Und darum geht’s: Auch eine fachgerecht entsorgte Leiche ist eine Leiche und erfordert die Anwesenheit der Polizei, beschließt Janne Glöckchen, als sie eine Tote zwischen ihren farblich sortierten Mülltonnen findet. Wohl fühlt sie sich dabei allerdings nicht, liegt doch in ihrem Keller bereits ihre verstorbene Chefin Irmgard Kling auf Eis. Aber schlimmer geht immer: Ein junger Mann mit unlauteren Absichten und eine dritte Leiche machen die Aussicht auf eine besinnliche Vorweihnachtszeit für Janne vollends zunichte...

Die Lesung ist eine Kooperationsveranstaltung des Grafschafter Museums, der Bibliothek Moers und der Moerser Gesellschaft zur Förderung des literarischen Lebens. Für die Teilnahme an der Lesung gilt die 2G-Regel (Nachweis über vollständige Impfung oder Genesung). Die Eintrittskarten kosten pro Stück zwölf Euro im Vorverkauf. Sie sind erhältlich in der Bibliothek Moers, Wilhelm-Schroeder-Straße 10, in der Barbara Buchhandlung, Burgstraße 3, und bei Thalia, Steinstraße 30 – 32. An der Tageskasse sind 15 Euro pro Ticket fällig.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland