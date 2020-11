Eissporthalle Moers wird vorerst doch kein Impfzentrum

Moers/Kreis Wesel. Die Eissporthalle in Moers wird vorerst kein Zentrum für Corona-Schutzimpfungen. Eislaufen wird es dort in dieser Saison aber nicht mehr geben.

Die Eissporthalle in Moers wird zumindest vorerst kein Impfzentrum. Der Krisenstab des Kreises Wesel hat am Montag beschlossen, der Niederrheinhalle in Wesel den Vorzug zu geben. Zudem habe das Land die Gesundheitsämter angewiesen, in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen bis zum 15. Dezember ein Impfzentrum bereitzustellen. Dies bedeute nicht, dass weitere Standorte für alle Zeiten ausgeschlossen würden, erklärte die Sprecherin des Kreises. Enni hatte, wie berichtet, die Eissporthalle als Zentrum für Coronaschutzimpfungen angeboten.

Wie Rathaussprecher Thorsten Schröder mitteilte, hat Bürgermeister Christoph Fleischhauer zudem Landrat Ingo Brohl auf das frühere Finanzamt hingewiesen. Allerdings hätte das Land NRW als Eigentümer mitzureden. Ein Impfzentrum in Moers, vor allem für die Zeit der Massenimpfungen, würde die Stadt begrüßen, so Schröder. Unabhängig davon hat Enni beschlossen, die Eissaison ab sofort zu beenden.

Die Eislaufsaison wird vorzeitig abgebrochen

Wegen der Corona-Auflagen sei nicht absehbar, wann die geschlossene Eishalle wieder geöffnet werden könne, so Geschäftsführer Lutz Hormes: „Die Personal- und Betriebskosten laufen ohne Einnahmen weiter. Es wäre wirtschaftlich nicht vertretbar, die Eissporthalle in Betrieb zu halten und auf bessere Zeiten zu hoffen.“