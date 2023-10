Eishalle in Moers vor Saisonstart: Eröffnung, Events, Preise

Moers. Die Enni-Eiswelt in Moers startet 2023 später als sonst in die Schlittschuhsaison. Wann es losgeht und welche Highlights im Winter geplant sind.

Um Energie zu sparen, wird die kommende Saison in der Enni-Eiswelt in Moers erneut verkürzt, diesmal aber nur um einige Wochen. Vergangenes Jahr hatte die Saison am 1. Dezember begonnen, diesmal ist es am 27. Oktober soweit.

Die Moerser Politik hatte in Abstimmung mit Vertretern des Grafschafter Schlittschuhclubs entschieden, die kommende Saison aber diesmal nur um einige Wochen zu verkürzen. Dies wird in der Energiebilanz der energieintensiven Halle erneut deutliche Spuren hinterlassen, wie Betreiber Enni Sport & Service mitteilt.

Eislaufen in Moers: Eröffnungsdisco in der Enni-Eiswelt am 27. Oktober

„Im Vorjahr konnten wir den Stromverbrauch der Halle in der auf drei Monate begrenzten Eiszeit halbieren und den Wärmebedarf um rund 40 Prozent reduzieren“, rechnet Bereichsleiter Benjamin Beckerle erneut mit spürbaren Einspareffekten. Die beschlossene energetische Sanierung der Eishalle wird aber erst später wirken. „Hier starten wir den Umbau frühestens 2025, wenn Förderanträge bewilligt und die Bauleistungen nach Ausschreibungen vergeben sind.“

Am 27. Oktober beginnt mit der Eröffnungsdisco nun bald aber die Eiszeit in Moers. Dann gibt es von 17 Uhr bis 21 Uhr für das vornehmlich jüngere Publikum wieder aktuelle Hits aus den Charts. Ein Angebot, das es dann bis Saisonende jeden Freitag geben wird. Damit es pünktlich losgehen kann, kehrt aber schon nach dem Tag der deutschen Einheit wieder das Leben zurück in die Eishalle. Dann beginnen die Eismeister die Eisfläche schrittweise zu präparieren.

Eisdisco, Märchenzauber, Eishockey: Die Event-Highlights in der Moerser Eishalle 2023

„Dabei weißen wir die Eisfläche wieder ein“, sei das laut Beckerle beim Publikum gut angekommen. Sukzessive ziehen die Eismeister auch die für das Eishockeyfeld notwendigen Linien. Denn der GSC wird die Lauffläche knapp fünf Monate intensiv für den Eiskunstlauf, die terminierten Eishockeyspiele und für tolle Events nutzen. So wird es am 27. Januar erneut das Sportfest für Menschen mit Handicap und vom 24. bis zum 25 Februar die Eisrevue „Märchenzauber“ geben.

Während der bis zum 17. März laufenden Saison ist die Enni-Eiswelt mittwochs von 10 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 17 Uhr, donnerstags von 15 bis 17 Uhr, samstags von 13 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr für das Publikum geöffnet. Am Freitagabend gibt es von 17 bis 21 Uhr die beliebte Eisdisco. In den Weihnachtsferien weitet Enni die öffentlichen Laufzeiten nochmals aus.

Enni-Eiswelt in Moers: Alle Infos zu Schlittschuhverleih, Preisen und Öffnungszeiten

Die Eishalle ist dann täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Freitags gibt es zudem von 13 bis 16 Uhr zum regulären Preis die Eisdisco auch für kleinere Kids. An Heiligabend, den beiden Weihnachtsfeiertagen, Silvester und am Neujahrstag bleibt die Anlage geschlossen. Wer möchte kann dabei wieder Schlittschuhe in den Schuhgrößen von 24 bis 50 ausleihen.

Der Eintritt in die Eiswelt kostet für Erwachsene 4,80 Euro, für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren liegt der Preis bei 2,60 Euro. Kinder unter einem Meter Körpergröße und Geburtstagskinder haben freien Eintritt. Der Schlittschuhverleih kostet 4,20 Euro für zwei Stunden, jede weitere angefangene Stunde 2 Euro. Zudem muss ein Pfand von 30 Euro oder ein gültiger Ausweis hinterlegt werden.

