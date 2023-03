Der Eismeister Stephan Neukirchen kümmert sich ums Eis. Die Dicke des Eises hat in der letzten Saison nur drei statt fünf Zentimeter betragen.

Freizeit Eishalle in Moers: Gibt es erneut eine kürzere Saison?

Moers. Die Moerser Eishalle soll saniert werden. Das dauert, sagt Dienstleister Enni und macht einen Vorschlag, der nicht überall gut ankommt.

Für die Moerser Eishalle gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht.

Die gute Nachricht: Das Gebäude hat im vergangenen Winter deutlich weniger Strom (-48 Prozent) und Wärme (-57 Prozent) verbraucht als in den Jahren zuvor. Das liegt an drei Faktoren, wie Enni-Vorstand Lutz Hormes am Donnerstag mitteilte: Die verkürzte Laufzeit (Dezember – Februar), eine geringere Raumtemperatur, und dünneres Eis. Schon im September hatte die Enni von der Stadt den Auftrag bekommen, zu prüfen, wie die Eishalle noch mehr Energie einsparen kann. Von allen Enni-Gebäuden hat sie den höchsten Verbrauch.

Das Ergebnis liegt jetzt vor: Eine Luftschleuse zwischen Umkleide und Eisfläche soll schon dieses Jahr eingebaut werden, ebenso soll die Heizkreisregelung optimiert werden. Die dringend notwendige energetische Sanierung kann aber dieses Jahr nicht umgesetzt werden, weil zunächst Fördermittel beantragt und dann Aufträge vergeben werden müssten.

Damit kommen wir zu der schlechten Nachricht: Geht es nach den – noch nicht beschlossenen – Plänen der Enni, soll die Eishalle im kommenden Winter nur vier Monate, von November bis Februar laufen. So könnte bis zur energetischen Sanierung weiter viel Energie gespart werden. Hormes berichtete allerdings, dass der Grafschafter Schlittschuh-Club (GSC) diesen Teil der Pläne kritisiert. Der Verein habe darauf hingewiesen, Mitglieder verloren zu haben. Der Enni-Verwaltungsrat muss dem Paket noch zustimmen.

