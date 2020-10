Einzelhandel in Moers: Ein Geschäft kommt, eines schließt

Moers. Die Optikerkette „eyes + more“ kommt nach Moers. Das Unternehmen hat das ehemalige Ladenlokal von Unity Media an der Steinstraße 14 angemietet und plant die Eröffnung seiner Filiale für den 1. Dezember.

„eyes + more“ verknüpft stationären Handel und Internethandel. Auf der Homepage können sich Kunden vorab über die Fassungen informieren. Alle Modelle, die das Unternehmen vertreibt, finden sich aber auch im Geschäft wieder und können dort anprobiert und gegebenenfalls angepasst werden, betont eine Sprecherin. Im Übrigen verfolgt „eyes + more“ ein Festpreissystem für Einstärken- und Gleitsichtbrillen. Für die Filiale in der Moerser Innenstadt mit einer Verkaufsfläche von 100 Quadratmetern werden nach Angaben der Sprecherin sechs Mitarbeiter eingestellt. Insgesamt verfügt die 2005 gegründete Optikerkette über 244 Filialen in den Niederlanden, Belgien, Deutschland und Österreich. Der Deutschlandsitz befindet sich in Hamburg.

Freilich gibt es im Handel nicht nur gute Nachrichten. In den ehemaligen Räumen von Café Voorgang vis à vis zum Altmarkt schließt die Textilkette Bonita ihre Filiale. Zum Zeitpunkt und zu den den Gründen hat sich das Unternehmen auf mehrfache Anfrage bislang nicht geäußert. Bekannt ist jedoch, dass sich die auf Mode für die Generation ab 50 spezialisierte Kette mit Sitz in Hamminkeln in befindet, die durch die Coronakrise verschärft worden sind. Im Juni hatte sich Bonita, das zeitweise mehr als 800 eigene Filialen betrieb, in ein Schutzschirmverfahren gerettet, um sich vor dem Zugriff seiner Gläubiger zu schützen. Ein Verkauf durch den Mutterkonzern Tom Tailor war im vergangenen Jahr gescheitert. Corona-Hilfen hat Bonita nicht erhalten.

Das Haus gleich daneben, das seit Jahren leer steht, wird bis April saniert.