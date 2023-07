Vor dem Schulstart in Neukirchen-Vluyn: Filialleiterin Anne Gies präsentiert die große Auswahl an Schultüten-Inhalten in der Neukirchener Buchhandlung.

Schulstart Einschulung in Neukirchen-Vluyn: Was muss in die Schultüte?

Neukirchen-Vluyn. In Schreibwaren- und Buchläden herrscht vor dem Schulstart Hochbetrieb. Expertinnen aus Neukirchen-Vluyn geben Tipps für die perfekte Schultüte.

Egal ob mit Drachen-, Feuerwehr- oder Einhornmotiv: Eine prall gefüllte Schultüte zählt zu den absoluten Highlights vieler frischgebackener Erstklässler. In einer Woche ist es wieder soweit, der Tag der Einschulung steht bevor. In den Schreibwaren- und Buchläden in Neukirchen-Vluyn herrscht daher Hochbetrieb. „Wir merken eindeutig, dass jetzt die heiße Phase angebrochen ist“, berichtet Anne Gies, Filialleiterin der Neukirchener Buchhandlung.

Täglich kommen zahlreiche Eltern und Großeltern, nach deren Empfinden die Präsenttüte ihres i-Dötzchens noch nicht ausreichend gefüllt ist, in das Ladenlokal an der Andreas-Bräm-Straße. „Vor allem Erstlesebücher werden gut nachgefragt“, berichtet Gies und hat gleich einige Buchtipps parat: Die Reihe „Die Schule der magischen Tiere“ sei zurzeit ebenso beliebt wie Dinosauriergeschichten für Leseanfänger. Zudem können sich viele Erstklässlerinnen und Erstklässler auf Klassiker von Astrid Lindgren freuen. „Pippi Langstrumpf bleibt zeitlos“, urteilt die Leiterin der Neukirchener Buchhandlung.

Neukirchen-Vluyn: Zungentattoos liegen als Schultüten-Inhalt im Trend

Mit einem extra hergerichteten Erstlesetisch hat sich die Buchhandlung auf den Ansturm der Eltern und Großeltern vorbereitet. Daher zeigt sich Anne Gies gelassen: „Niemand wird leer ausgehen müssen.“ Auch „Krimskrams“-Artikel wie Socken mit aufgedrucktem Alphabet oder Pferdequizspiele gehen regelmäßig als Einschulungsgeschenk über die Ladentheke.

Die Neukirchener Buchhandlung hat einen Extratisch zum Schulanfang aufgebaut. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Das bestätigen Silvia Schwarzmann und Christine Klapproth vom Schreibwarengeschäft Giesen-Handick. Lustige Radiergummis, Rätselhefte, kleine Süßigkeiten: Die Auswahl an netten Kleinigkeiten ist groß. Der Trend in diesem Jahr: Zungentattoos. „Das sind kleine Oblaten, die sich im Mund auflösen und ein Muster auf der Zunge hinterlassen. Die werden in diesem Jahr in viele Schultüten gelegt“, berichtet Christine Klapproth.

Einschulung in Neukichen-Vluyn: Manche Schulkinder haben noch keinen Tornister

Beim Design der Tüten ist den beiden Expertinnen ebenfalls eine neue Entwicklung aufgefallen. „Besonders stark nachgefragt sind in diesem Jahr Motive mit Ninjas. Das hat mit einer beliebten Legofigur zu tun“, schildert Silvia Schwarzmann. Doch nicht nur für die Suche nach Inhalten für Schultüten zieht es derzeit viele Kundinnen und Kunden in das Schreibwarengeschäft an der Niederrheinallee.

Auch eine Woche vor Schulstart gibt es noch Spätentschlossene, die noch keinen passenden Ranzen für ihr angehendes Schulkind gefunden haben. „Die meisten haben allerdings schon bei der großen Ranzenbörse in der Kulturhalle im Januar zugeschlagen. Danach ging die intensivste Verkaufsphase bis Mai“, erklärt Schwarzmann. Wer jetzt noch nicht fündig geworden ist, sollte sich beeilen. Spätestens am Montag sollten Ranzen, Schultüte und Co. bereit sein.

