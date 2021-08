Einnahmen aus Moerser Stadtführung: Spenden für Flutopfer

Skulptur von Luise Henriette von Oranien am Kastellplatz.

Moers. Die Gästeführerin Anne-Rose Fusenig bietet drei Spendenführungen ‚Unsere Stadt mit dem Moerser Meisje‘ an. Sie möchte Gildenmitgliedern helfen.

Gutes tun und Moerser Geschichte erleben: Die Gästeführerin Anne-Rose Fusenig bietet im August drei Spendenführungen ‚Unsere Stadt mit dem Moerser Meisje‘ an. Sie finden am Sonntag, 8. August, um 15 und 17.30 Uhr sowie am Mittwoch, 11. August, um 16 Uhr statt.

Treffpunkt ist am Denkmal Luise Henriette vor dem Moerser Schloss, Kastell 9. „Das Flutwasser hat in vielen Regionen unvorstellbare Schäden angerichtet. Als Mitglied in der ‚Deutschen Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren‘ möchte ich den engagierten Gildemitgliedern helfen, die durch die Fluten viel verloren haben“, erläutert Anne-Rose Fusenig. Zu den Betroffenen zählen zum Beispiel ‚der Stadttorwächter und sein Weib‘ aus Bad Münster-Eifel. Sie sind hauptberuflich als Stadtführer tätig, doch die historische Altstadt mit Gästen zu erkunden, wird vermutlich für längere Zeit nicht möglich sein, teilt die Stadt Moers mit.

Auch ihre Kolleginnen und Kollegen in Stolberg, Eschweiler und Heinsberg sind stark betroffen. Bei den Führungen im August zeigt die Gästeführerin gewandet als ‚Moerser Meisje‘ die heutige Stadt, den Schlosspark und einige Denkmäler. Dabei erläutert sie Hintergründe zur Moerser Geschichte. Die Teilnahme an der Führung kostet statt der regulären 6 Euro nun 10 Euro. „Jede weitere Spende im Anschluss ist willkommen. Alle Einnahmen werden zu 100 Prozent an die Gildemitglieder weitergegeben“, verspricht Anne-Rose Fusenig.

Wegen der aktuellen Coronabestimmungen ist die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt. Verbindliche Anmeldungen sind telefonisch unter 02841 / 88 22 60 bei der Stadtinfo, Kirchstraße 27 a/b, oder per E-Mail an Anne.Fusenig@web.de möglich.

