Einmalig in NRW: Gesamtschule Niederberg plant neues Fach

Neukirchen-Vluyn. Lehrermangel, KI, Nachhaltigkeit: Der neue Schulleiter Mutlu Kuzu will die Gesamtschule in Neukirchen-Vluyn verändern – mit spannenden Visionen.

Für Mutlu Kuzu könnten die Zeiten kaum spannender sein, um die Gesamtschule Niederberg zu übernehmen. Lehrermangel, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind nur einige der Herausforderungen auf der Agenda des neuen Schulleiters. Anfang August hat der 47-Jährige die Nachfolge von Beatrix Langenbeck-Schwich angetreten, nach dem Ende der Sommerferien hat er nun auch die erste Woche im normalen Schulbetrieb absolviert.

„Die erste Woche war schon anstrengend“, bekennt Kuzu, der zuvor als Koordinator für die Klassen acht bis zehn tätig war. Durch die Rückendeckung des Kollegiums in Neukirchen-Vluyn habe er sich gut in die neue Rolle eingefunden. Dem neuen Leiter fällt es mitunter lediglich noch schwer, seine alten Aufgaben loszulassen und sich an die neue Hierarchieebene zu gewöhnen: War er früher Kollege auf Augenhöhe, muss er nun als Schulleiter auch mal „nein“ sagen können.

Gesamtschule Niederberg: Neuer Schulleiter will Labor mit 3D-Druckern und KI einsetzen

Probleme beim Benennen seiner Ideen für die künftige Ausrichtung der Gesamtschule dürfte Mutlu Kuzu aber nicht bekommen. Der vierfache Vater geht seine neue Aufgabe mit klaren und spannenden Visionen an. Dabei will er die bisherigen Schwerpunkte in den Bereichen MINT, Sprachen, Kultur und Sport weiter ausbauen. Vor allem im technischen Bereich hat Kuzu Großes vor: In einer Kooperation mit der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort soll ein sogenanntes „FabLab“, kurz für Fabrikationslabor, mit 3D-Druckern eingerichtet werden. „Wir haben die passenden Räume schon ausgewählt, nach den Herbstferien starten wir mit den Umbaumaßnahmen“, verkündet Kuzu stolz. Neben der neu gegründete Schülerfirma sollen Lehrkräfte und Schüler das Labor in verschiedensten Unterrichtsfächern von Kunst bis Religion nutzen.

Nicht nur beim 3D-Druck präsentiert sich der neue Schulleiter offen gegenüber neuen Technologien: „Auch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz möchte ich nicht verbieten. Im Gegenteil: Es gibt viele sinnvolle Möglichkeiten, KI im Unterricht unter bestimmten Rahmenbedingungen einzusetzen.“

Schulanmeldungen in Neukirchen-Vluyn: „Nachfrage nach Plätzen ist hoch“

Auch ein Schulgarten ist derzeit im Aufbau, die Toiletten werden renoviert und für die jüngsten Schülerinnen und Schüler starten in den Herbstferien die Bauarbeiten für ein neues Gebäude. „Die Nachfrage nach Plätzen an unserer Schule ist bei den angehenden Fünftklässlern sehr hoch“, erklärt Mutlu Kuzu.

An der Gesamtschule Niederberg in Neukirchen-Vluyn stehen sowohl baulich als auch inhaltlich große Veränderungen bevor. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Nach seiner Tätigkeit in der Forschung hatte er in Mülheim und an der Hermann-Runge-Gesamtschule in Moers unterrichtet, 2018 folgte dann der Schritt an die Gesamtschule Niederberg. Als Schulleiter hat er nun viele organisatorische Aufgaben. Dennoch will Kuzu es sich nicht nehmen lassen, als Bio- und Physik-Lehrer vor Klassen zu stehen. „Dafür unterrichte ich einfach viel zu gerne.“

Lehrermangel in Neukirchen-Vluyn: Neuer Schulleiter muss „personell jonglieren“

Meistens steht jedoch Physik auf Kuzus Stundenplan – weil es in diesem Fach einen starken Lehrermangel gibt. Diese Herausforderung, die viele Schulen in NRW belastet, macht sich auch in Neukirchen-Vluyn bemerkbar. Daher schließt Kuzu nicht aus, dass ein gewisses Maß an „personellem Jonglieren“ für seinen neuen Arbeitsalltag nötig sein wird.

Mit Weiterbildungen für das bestehende Personal und neuen Nachwuchskräften will er die Aufgabe meistern. Positiv stimmt ihn, dass derzeit viele junge Lehrkräfte aus ihren Studienstädten zurück in ihre Heimat auf dem Land versetzt werden möchten.

Neues Schulfach Nachhaltigkeit: Schule in Neukirchen-Vluyn als Vorreiter in NRW?

Kompetentes und engagiertes Personal braucht der Schulleiter auch für die Umsetzung eines seiner Herzensprojekte: Schon ab dem kommenden Schuljahr möchte Kuzu das neue Wahlpflichtfach Bildung und nachhaltige Entwicklung anbieten: „Nachhaltigkeit als Schulfach wäre auf jeden Fall eine Premiere in NRW, vielleicht sogar bundesweit. Zurzeit befinden wir uns im Genehmigungsprozess beim Schulministerium.“ Unterstützt wird das kühne Pilotprojekt ebenfalls von der Stadtverwaltung in Neukirchen-Vluyn.

Auch für eine neue Schulbibliothek gibt es positive Signale von der Stadt. So will die Schule auf die immer größeren Defizite von jüngeren Schülerinnen und Schülern im Bereich Lesen reagieren. Die neue Bibliothek soll auf Hörbücher und digitale Medien ausgerichtet sein. „Wir werden weggehen von den klassischen Büchern in Papierform. Mein Ziel ist die Zertifizierung als digitale Schule“, sagt Mutlu Kuzu. Stillstand, so sagt es der engagierte Schulleiter selbst, kann er schließlich nicht leiden.

