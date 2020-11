Eines der letzten Konzerte vor dem Lockdown in Moers

Mehrere Pauken, Trommeln, Becken, auch ein Gong standen im Kammermusiksaal des Moerser Martinstifts. Mittendrin: Leonie Klein, die mit ihren Schlagzeugsticks in den Händen blitzschnell zwischen den Instrumenten hin und her wechselte. Am Freitag präsentierte die junge Musikerin die ganze Bandbreite des Schlagzeugs. Es war vermutlich eines der letzten Konzerte mit Publikum in Moers vor dem Lockdown.

Ihr Konzert war mit dem Titel „Gathering Thunders“, zu Deutsch etwa: „heraufziehender Donner“ überschrieben, und damit hat sie nicht zu viel versprochen. Im Kammermusiksaal wurde es laut, ja, es schepperte auch ordentlich.

Klänge, die man vom Schlagzeug nicht erwartet

„Ich möchte Klänge zeigen, die man von einem Schlagzeug vielleicht gar nicht erwartet“, sagte die studierte Schlagzeugerin. Eröffnet hat sie ihr Konzert mit dem Stück „Asventuras für Kleine Trommel“ von Alexej Gerassimez. Das Werk ist der Versuch, alle Facetten einer einzigen Trommel in einem Stück abzubilden. Langweilig klang das gar nicht, denn Klein spielte mit den Sticks, strich aber auch mit den Händen über das Instrument oder trommelte mit ihnen. So erhielt das Stück fast eine afrikanisch klingende Note.

Weiter ging es mit „Póthos“ von Nicolaus A. Huber. Und da zeigte sich, warum Klein so viele Instrumente aufgebaut hat. Das Stück war eine Kombination verschiedenster Schlaginstrumente: Ein Klangspiel, eine Holzscheibe, ein Nussshaker, ein japanisches Glasspielzeug und ein Glockenspiel kamen zum Einsatz. Zunächst bespielte Klein die Hi-Hat-Becken, schlug dann die Triangel, dann das Glockenspiel an.

Und plötzlich herrscht Stille

Der Sound klang beinahe schon zerbrechlich, bis die Musikerin wieder auf mehreren großen Becken spielte. So baute sich das Stück zunehmend zu einem kräftigen Zusammenspiel der einzelnen Klänge auf. Von der einen auf die andere Sekunde wechselte die Klangfarbe, indem ein anderes Instrument angeschlagen wurde – oder es herrschte plötzlich Stille, wenn Klein alle Schlagwerke zum Schweigen brachte. Nach dieser Pause eröffnete sie das Stück wieder mit einem Schlag auf den Gong.

Für den verhältnismäßig kleinen Raum war die Musik zwischenzeitlich schon ziemlich laut. Auf dieses unvorhersehbare Stück folgte ein Lied mit eingängig-groovigen Rhythmen.

In „Variacoes para quatro tom toms“ von Ney Rosauro, gab es ein musikalisches Hauptthema, das durch verschiedene rhythmische und klangliche Ausgestaltungen zwar mehrmals gespielt, aber immer anders variiert wurde.

So spielte die 27-Jährige die Tomtoms mit Filzschlägen, Trommelstöcken, Jazzbesen oder mit den Fingern. Übrigens: Am Schlagzeug saß Leonie Klein während des gesamten Konzerts nicht – das lag aber auch daran, dass es einfach kein klassisches Schlagzeug gab.