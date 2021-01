Eine gar nicht stille Nacht für Lena aus Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort. An den Feiertagen war Lena Hülsken bei ihrer Familie. Es gab ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk, das nicht alle gleich begeisterte.

Lena wird langsam erwachsen. Deshalb wünscht sie sich auch keine Kissen mehr, die sie sonst so liebte. Die passen schließlich nicht in ihr cooles Jugendzimmer, das die Eltern nach ihrem Auszug in eine Wohngruppe des Neukirchener Erziehungsvereins hergerichtet haben. Schließlich kommt sie regelmäßig zu Besuch. Auch über Weihnachten und Silvester war Lena mal wieder daheim bei den Eltern und den jüngeren Geschwistern.

Zehn Tage am Stück hatte sie "Zeit, um das Haus unsicher zu machen", berichtet Papa Oliver Hülsken. Lena ist das Mädchen mit dem seltenen Gen-Defekt Syngap1, über das wir mehrfach berichtet haben. Unter anderem darüber, dass sie gerne Postkarten aus aller Welt anschaut. Hunderte Menschen schrieben ihr nach einem Aufruf über Facebook." Jetzt kommen nicht mehr so viele", sagt der Vater, "nur noch so 200 bis 300 im Jahr." Bis heute hat Lena noch nicht alle anschauen können.

Im Frühjahr ist Lena ausgezogen. Da hat die Familie die Reißleine gezogen. Weil alle an ihre Grenzen geraten waren. "Erst danach haben wir gemerkt, was wir alle die Jahre gemacht haben. Das war wie Marathon. Man läuft immer weiter. Dass man eigentlich nicht mehr kann, registriert man nicht", sagt Oliver Hülsken. Lena ist zwar meist fröhlich. Aber sie hat auch ihre dunklen Seiten. Und durch ihre Handicaps braucht sie nun mal 24 Stunden Betreuung am Tag.

Das ist keine Endlos-Klassenfahrt

Anfangs war sie noch jedes Wochenende zu Hause. Dann hatten ihre Betreuer aber dazu geraten, nur alle 14 Tage den Besuch zu ermöglichen. "Um einfach mehr Struktur reinzubekommen", erklärt Papa Hülsken. Inzwischen wisse Lena, dass der Aufenthalt in der Wohngruppe keine Endlos-Klassenfahrt ist, sondern dass das nun ihr neues Zuhause ist. Mit allen Konsequenzen - auch mit Heimweh. Es komme ab und zu vor, dass Lena Namen ihrer Familienmitglieder nenne und auf ihrem Talker "Ich bin traurig" anklicke, hätten die Betreuer der Wohngruppe berichtet. Dafür hat sie aber auch neue Freunde gewonnen. Sieben an der Zahl. Alle aus ihrer Wohngruppe. Mit ihnen hat sie jüngst auch ihren 15. Geburtstag gefeiert.

Was wohl die Mitbewohner und Betreuer dazu sagen?

Weihnachten haben die Hülskens im "kleinen Kreis" verbracht. Nicht wegen Corona, sondern wie immer. "Heiligabend gibt es Würstchen mit Kartoffelsalat und am ersten Feiertag kommt die Oma mit der Gans", erzählt Oliver Hülsken. Wenn sonst schon eher zu viel los ist in einem Haushalt, hält man den Aufwand an Feiertagen möglichst gering statt auf ein Fünf-Gänge-Menü zu setzen.

Für die 15-Jährige gab es - statt Kissen - ein tolles Geschenk: ein Hörbert, ein hölzerner MP3-Player mit ihren Lieblingssongs drauf. "Helene Fischer, aber auch die Musik von Jerusalema Challenge", berichtet der Vater, und es ist kaum zu überhören, dass sein und ihr Musikgeschmack da nicht wirklich übereinstimmen. Ganz so still wird die Heilige Nacht bei den Hülskens wohl kaum verlaufen sein. "Meine mitfühlenden Gedanken sind schon jetzt bei Lenas Mitbewohnern und Betreuern", postet Lenas Papa auf Facebook. Mit einem Smiley.

Auf der Facebook-Seite "Lena - aus dem Leben mit unserem ganz speziellen Lottogewinn“, auf der der Vater sehr regelmäßig, freimütig und ehrlich über die schönen, aber auch weniger schönen Momente im Zusammenleben berichtete, war es zuletzt sehr ruhig geworden. Das lag durchaus an der Erschöpfung des sonst so offenen Oliver Hülsken. Es lag aber auch an Corona: "War doch nichts los."

Was sollten sie schon machen in diesem lausigen Jahr, wenn ausgerechnet die beiden Lieblingsbeschäftigungen von Lena - Bus fahren und einkaufen - bis auf eine einzige Ausnahme flach fielen. Was dann passiert im Hause Hülsken? "Wir haben viel mit Lena auf der Couch gesessen." Oder sie waren mit dem familieneigenen Kleinbus auf Tour, mal in die Leucht, mal zur Laga oder so. Nicht anders, als bei jeder anderen Kamp-Lintforter Familie in diesem Sommer.