Einbruch in Moers: Dreiste Diebe stehlen Tresor aus Haus

Moers Unbekannte Täter haben sich Zutritt zu einer Doppelhaushälfte in Moers verschaffen. Dort stehlten sie einen Tresor. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag, 18. Januar, die Terassentür an einer Doppelhaushälfte an der Nußbaumstraße in Moers aufgehebelt. Wie die Polizei mitteilt, gelangten sie zwischen 16.30 und 19.15 Uhr in das Gebäude. „Dort nahmen sie einen an der Wand befestigten Tresor samt Inhalt mit“, heißt es in einer Mitteilung.

Im Tresor befanden sich laut Polizeiangaben Bargeld, eine Armbanduhr und Fahrzeugschlüssel. Zudem hätten die Täter das komplette Haus durchsucht, heißt es weiter. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Wesel telefonisch unter 0281/1070 entgegen.

