In Moers sind zwei Männer in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen (Symbolfoto).

Diebstahl Einbruch in Moers: Dreiste Diebe sperren Hund in Raum ein

Moers Zwei unbekannte Männer haben ein Einfamilienhaus in Moers durchwühlt. Zuvor brachen sie die Terrassentür auf. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Zwei bislang unbekannte Männer sind am Mittwoch, 7. Februar, zwischen 21.30 und 22 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Luisenstraße in Moers eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein aufmerksamer Anwohner, wie die Diebe sich von der Elsterstraße aus kommend durch Überklettern eines Gartenzauns Zutritt auf das Grundstück verschafften.

„Dort brachen die Täter eine Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Die Täter durchwühlten das Haus und sperrten den Haushund in einem Raum ein“, heißt es in einer Mitteilung. Die Polizei beschreibt die zwei Männer so: zirka 20 bis 25 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß, schlanke Statur und dunkel gekleidet. Außerdem sollen sie Funkgeräte und Sporttaschen mitgeführt haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers telefonisch unter 02841/1410 entgegen.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland