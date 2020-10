In Neukirchen-Vluyn gab es einen Einbruch (Symbolbild, gestellte Szene).

Kriminalität Einbruch in ein altes Wohnlandheim in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. Am Donnerstagmorgen macht eine Frau eine unliebsame Entdeckung in einem Haus in Neukirchen-Vluyn. Die Täter könnten Wertvolles erbeutet haben.

Nach einem Einbruch in Neukirchen-Vluyn sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Zwischen Mittwoch, 14 Uhr und Donnerstag,10 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein früheres Wohnlandheim am Littardweg in Vluynbusch ein. Hierbei handelt es sich um ein früheres Wohnlandheim. Nachdem eine Zeugin das zurzeit unbewohnte, aber eingerichtete Haus betreten hatte, bemerkte sie eine offene Tür im Erdgeschoss.

Hiernach stellte sie fest, dass mehrere Schränke und Schubladen geöffnet waren und der Inhalt auf dem Boden verstreut war. Vermutlich erbeuteten die Täter zwei Goldringe. Ob und was sie darüber hinaus noch stahlen, steht noch nicht fest. Hinweise: 02845 / 30920.