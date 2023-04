Nach einem Einbruch in die Bank an der Poststraße in Neukirchen-Vluyn ist der Täter flüchtig.

Neukirchen-Vluyn. Ein unbekannter Täter ist in die Bank an der Poststraße in Neukirchen-Vluyn eingebrochen. Als der Wachdienst ihn sah, flüchtete er.

Ein unbekannter Täter ist nach Angaben der Polizei am Freitagmorgen in eine Bankfiliale an der Poststraße in Neukirchen-Vluyn eingebrochen. Mitarbeiter des Wachdienstes konnte ihn zwar noch sehen, aber nicht festnehmen. Der Täter ist flüchtig. Ob oder was der Unbekannte erbeutete, war zunächst nicht bekannt. Lesen Sie hier: Personalmangel in Kitas: So ist die Lage in Neukirchen-Vluyn

Einbruch in Bank an der Poststraße: Alarm ausgelöst

Gegen 2.40 Uhr hebelte der Täter ein Fenster der Bank auf und löste dadurch den Alarm aus. Nachdem der Täter die Mitarbeiter des Wachdienstes sah, flüchtete er durch ein Fenster. Wie die Polizei per Pressemitteilung mitteilt, hat er mehrere Schließfächer aufgebrochen. „Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief bislang ohne Erfolg“, schreibt die Polizei. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen. (ck) Lesen Sie hier: Moers: Staus am Samstag vor Betriebshof - das rät Enni

