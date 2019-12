Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort brechen Unbekannte in eine Bäckerei an der Friedrich-Heinrich-Allee ein. Was sie erbeuten, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbrecher suchten Heiligabend Kamp-Lintforter Bäckerei heim

Es war wohl kaum das Brot, das für den Festtagsschmaus noch fehlte, wonach unbekannte Täter suchten, die in der Nacht von Heiligabend auf den ersten Weihnachtsfeiertag, zwischen 14 Uhr und 2.50 Uhr, gewaltsam in eine Bäckerei an der Friedrich-Heinrich-Allee in Kamp-Lintfort eingebrochen sind. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, brachen sie mehrere Türen auf und drangen schließlich auch in den Verkaufsraum ein. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Ob und was die Täter entwendeten, ist laut Polizei bislang unklar. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, 02842/9340.