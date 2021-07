Ein Rohbau in Moers ist zum Ziel von Einbrechern geworden.

Polizei Einbrecher stehlen teures Werkzeug aus einem Rohbau in Moers

Moers. Ein Rohbau in Moers wird zum Ziel von ‘Einbrechern. Die Unbekannten lassen von der Baustelle teures Werkzeug mitgehen. Die Polizei ermittelt.

Unbekannte sind in einen Rohbau in Moers eingedrungen und haben sich an dem dort gelagerten Werkzeug bedient.

Der Einbruch muss sich zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 7.45 Uhr, ereignet haben. Wie die Polizei berichtet, schlugen die Einbrecher eine Scheibe an einem Rohbau an der Bergheimer Straße ein. Sie stahlen aus dem Gebäude unter anderem einen Bosch-Bohrhammer, eine Stichsäge (Makita), eine Akkupressmaschine (Rems), ein Baustellenradio (Makita), einen Akkuschrauber (Makita) und ein Bit-Set.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland