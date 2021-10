Polizei Einbrecher in Moers: Fensterklirren schreckt Nachbarin auf

Moers. Ein Fensterklirren lässt eine Moerserin am Abend hochschrecken. Die Terrassentür des Nachbarhauses steht auf, Unbekannte sind dort eingestiegen.

Unbekannte sind in ein Haus an der Straße „Obere Bilk“ eingebrochen. Eine Nachbarin war darauf aufmerksam geworden.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Samstagabend. Die Moerserin saß auf ihrem Sofa und schreckte hoch, als sie ein Klirren aus dem Haus nebenan hörte. Sie ging in den Garten und sah, dass die Terrassentür des Nachbarhauses sperrangelweit geöffnet war. Zunächst rief sie ihren Ehemann an. Erst als er zu Hause war, alarmierte das Ehepaar die Polizei.

Die Beamten stellten dann fest, dass sich tatsächlich Unbekannte Zugang über die Terrassentür zum Haus verschafft und danach alle Räume und Schränke durchwühlt hatten. Was die Täter alles erbeuteten, steht zurzeit nicht fest.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sucht jetzt Zeugen, die Unbekannte in der Straße oder der Umgebung beobachtet haben und Hinweise geben können. Es wird gebeten, sich dann mit der Wache Moers unter der Rufnummer 02841/171-0 in Verbindung zu setzen.

