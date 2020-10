Symbolbild Symbolfoto Themenbild Themenfoto Blaulicht Polizei. Aufgenommen am 16.10.2012 in Essen. Foto: Andreas Bartel / WAZ FotoPool

Einbruch Einbrecher flüchten in Rheurdt mit geklautem Fahrzeug

Rheurdt. Einbrecher sind in Rheurdt in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Am Ende klauten sie noch Autoschlüssel und dann das Auto aus der Garage.

Am Samstag, 24. Oktober, zwischen 18 und 22.50 Uhr haben unbekannte Täter das Fenster eines Einfamilienhauses an der Straße Finkenberg aufgehebelt und gelangten so ins Gebäude. Das teilt die Polizei mit. Dort durchsuchten sie zahlreiche Räume und Schränke.

Aus einem Wohnzimmerschrank rissen die Täter gewaltsam einen dort eingebauten Tresor heraus und nahmen ihn mit sich. Zum Inhalt des Tresors können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Beim Verlassen des Hauses entwendeten sie einen Fahrzeugschlüssel und begaben sich zur angrenzenden Garage. Nachdem diese aufgebrochen wurde, flüchteten die Täter mit dem dort abgestellten Pkw. Hierbei handelt es sich um einen grünen Volvo XC 90, Baujahr 2004 mit den Kennzeichen KLE-BN839.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem entwendeten Pkw an die Polizei in Geldern: 02831/1250