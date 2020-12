Einbrecher dringen ins Neukirchen-Vluyner Rathaus ein

Neukirchen-Vluyn. In der Nacht zu Donnerstag haben es unbekannte Einbrecher auf das Neukirchen-Vluyner Rathaus abgesehen. Sie kamen morgens in der Früh.

In der Nacht zu Donnerstag sind Unbekannte in die Büroräume im Erdgeschoss des Rathauses eingedrungen. Eine Mitarbeiterin, die morgens gegen 6.30 Uhr ihr verschlossenes Büro an der Hans-Böckler-Straße öffnete, entdeckte den Einbruch und rief die Polizei.

Die Unbekannten hatten das Büro und weitere Räume durchwühlt und waren anschließend unerkannt geflüchtet. Ob sie Beute machten, steht zurzeit nicht fest. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise: Polizei Neukirchen-Vluyn, 02845 / 3092-0.