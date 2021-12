Einbruch Einbrecher dringen gewaltsam in Büro in Kamp-Lintfort ein

Kamp-Lintfort. In der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagfrüh sind die Täter gewaltsam bei einem Entsorgungsunternehmen eingebrochen. Die Kripo ermittelt.

In der Zeit von Montag (Nikolaus) um 18 Uhr bis Dienstag um 4.15 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in ein Büro eines Entsorgungsunternehmens an der Graftstraße im Ortsteil Rossenray ein. Das teilt die Polizei mit.

Die Täter durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen und brachen schließlich eine Kassette auf. Mit dem derzeit noch unbekannten Inhalt flüchteten sie unerkannt. Was sie darüber hinaus noch stahlen, steht zurzeit nicht fest.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, 02842 / 934-0.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland