Ein Liverpooler in Kamp-Lintfort: Francis bleibt in der EU

47 Jahre ist es her, dass Francis Howson von Liverpool nach Kamp-Lintfort übergesiedelt ist. 1973 war das, das Jahr also, in dem seine Heimat Großbritannien der Europäischen Gemeinschaft beitrat. Morgen, am 31. Januar, gehen die Briten wieder. „Ich bleibe“, sagt Francis Howson. Für ihn ist der Tag des Brexits ein Tag der Trauer.

Francis und Ulrike Howson aus Kamp-Lintfort – die deutsch-britische Liebe hält seit 47 Jahren und wird auch den Brexit überdauern. Foto: Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Kein Missverständnis, Francis, der Deutsch akzentfrei spricht, ist noch immer „Brite mit Leib und Seele“ und wird es bleiben. Spricht er vom Vereinigten Königreich, sagt er „Wir“. Also sagt er auch: „Dass wir einmal austreten würden, darauf wäre ich nie gekommen.“ Der 69-Jährige hadert mit seinen Landsleuten. Nach seiner Überzeugung steckt vor allem Dickköpfigkeit dahinter, dass am 23. Juni 2016 die Mehrheit für den Austritt gestimmt hat. „Die meisten Menschen dort haben die Insel nie verlassen, die wissen gar nicht, wie es in anderen Ländern zugeht.

Francis telefoniert häufig mit seiner Familie und mit Freunden in Liverpool. Stimmt es, dass der Brexit das Land und sogar Familien gespalten hat? „Ach, wissen Sie“, sagt er, „da, wo ich herkomme, da sind die Leute froh, wenn sie über die Runden kommen, Geld genug haben zum Einkaufen und mal für den Pub. Politik ist für die kein Thema.“ Sein Kumpel aus Kindertagen, mit dem Francis wöchentlich telefoniert, sei da anders: „Der weiß, dass ab Samstag nichts mehr so gut ist wie vorher.“ Francis sieht das genauso.

Kamp-Lintfort: Da kommen immer noch Urlaubsgefühle auf

Zumal er stets mit einer gewissen Selbstverständlichkeit über die Grenzen der „Insel“ hinausgedacht hat. Seine Mutter war Deutsche, verheiratet mit einem britischen Besatzungssoldaten. Sie hatte Schwestern, und klar, Francis besuchte seine deutsche Familie. So kam er als 23-Jähriger nach Kamp-Lintfort, wohnte hier während seines Urlaubs bei einer Tante. Er lernte Ulrike kennen, die beiden verliebten sich – und Francis blieb. „Ich bin immer noch in Kamp-Lintfort in Urlaub“, flachst er. Vier erwachsene Kinder hat das Ehepaar. Inzwischen hat er auch einen deutschen Pass für Reisen innerhalb Europas. Seinen britischen hat er gleichwohl behalten.

Ein ganzer Glasschrank voll mit solchen Tassen mit Fotos der Königsfamilie steht bei den Howsons im Flur. Foto: Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Deutschland ist ihm nie fremd vorgekommen, was umgekehrt auch für Ulrike gilt, die im Gespräch immer mal wieder den Ordnungsruf des legendären Unterhaussprechers John Bercow nachahmt: „Oooorder!“ Britischer Humor gehört zu den Dingen, die die Deutsche und den Engländer verbinden. Die Komikertruppe Monty Python – großartig.

Apropos: Mit „großartig“ ist bestenfalls ansatzweise beschrieben, was Francis für seinen FC Liverppool empfindet. Als Fünfjähriger war er erstmals im Anfield-Stadion. Seitdem gehören die „Reds“ zu seinem Leben. Insbesondere im Fußballzimmer in der Howson-Wohnung ist der FC Liverpool allgegenwärtig: Wimpel, Schals, Trikots, Mannschaftsfotos, Autogramme, ein Ball mit der Unterschrift von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp.

Aber selbst der höchst wahrscheinliche Gewinn der Fußball-Meisterschaft durch die Liverpooler vermag Francis Groll über den Brexit kaum zu zügeln, zumal die beiden überzeugte Royalisten sind und soeben eine andere Art Brexit erlebt haben. Ulrike sammelt Teetassen, -kannen, Teller und mehr mit Bildern der Windsors. Ihr Kommentar zum Rückzug von Harry und Meghan aus der Königlichen Familie: „Ich leide mit.“