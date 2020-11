Ein Industriedenkmal in Moers wird zum Bürogebäude

Im Rahmen ihrer Wachstumspläne hat die Unternehmensgruppe Maas mit der Übernahme der Maschinenhalle Pattberg einen echten Coup gelandet. Um etwa 50 neue Büroplätze für seine Mitarbeiter zu schaffen, entschied sich der Bau- und Industriedienstleister aus Moers dazu, das Industriedenkmal zu erwerben . Diese wurde am gestrigen Donnerstag auch offiziell durch Vertreter der Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur aus Dortmund übergeben.

Im Jahr 1997 nahm die Stiftung die Halle in ihre Obhut, mit dem Ziel, sie zu erhalten, zu erforschen und öffentlich zugänglich zu machen. Dies wurde unter anderem in Form von Führungen und kulturellen Veranstaltungen umgesetzt. „Sobald ein Bergwerk keine Kohle mehr fördert, ist oftmals der Sargnagel darauf. So sind bereits viele Zechen aus der Region verschwunden. Wir sind froh, das zu verhindern, da es sich bei dieser Halle um ein Zeugnis der Industriegeschichte handelt, welches das Stadtbild prägt“, schildert Ursula Mehrfeld, Geschäftsführerin der Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur mit Sitz in Dortmund

Die Unternehmensgruppe Maas plant für die Maschinenhalle Pattberg in Moers einen Tag des offenen Denkmals

An allen 13 Standorten bewahrt die Stiftung Denkmäler vor dem Abriss, bis sie einen neuen Träger mitsamt einer nachhaltigen Nutzungsidee gefunden hat.

In das Industriedenkmal ziehen Büros ein. Foto: Judith Michaelis / FUNKE Foto Services

Ein solcher wurde nun in der direkten Nachbarschaft gefunden, worüber sich Mehrbeck sehr erfreut zeigte: „Wir wissen, dass wir diesen wertvollen Ort in gute Hände geben.“

Dass es sich dabei ausgerechnet um die Unternehmensgruppe Maas handelt, ist laut Gesellschafter-Geschäftsführer Klaus Maas allerdings kein Zufall: „In unserer 110-jährigen Unternehmensgeschichte als Baufirma spielt der Bergbau schon lange eine entscheidende Rolle. Bis heute betreiben wir unsere Sparte Berg- und Tunnelbau und haben die Halde Pattberg bis 1979 aufgefahren.“

Über die Kosten für die Übernahme wollten alle Beteiligten indes keine Angaben machen. Ralf Langerbein, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Maas, teilte lediglich mit, dass es nicht „mit einem symbolischen Euro“ getan sei – trotz der engen Nachbarschaft. Für die Instandhaltung der ursprünglichen Aspekte des Backsteinbaus aus dem Jahre 1932 werde ein hohes Investment nötig werden. Selbiges gilt für Umbaumaßnahmen, welche auf eine Dauer von etwa vier Jahren angedacht sind.

Diese sehen die Errichtung von Sanitäranlagen und Terrassen sowie von einer weiteren Ebene in die Höhe, die zum Teil über das Dach hinausgeht, vor. Der Keller soll durch eine breite Treppe erschlossen werden und als Aufenthaltsort für die Mitarbeiter fungieren.

Das Erdgeschoss, das unter anderem zwei Umformer sowie eine der leistungsstärksten Fördermaschinen aus der Zeit vor dem 1. Weltkrieg beherbergt, soll laut Aussage des Kaufmännischen Leiters Thomas Kuchejda hingegen „so erhalten bleiben, wie es ist“. Das gelte auch für die alte Fensterfront. Damit möchte die Geschäftsführung der Maas-Gruppe die Geschichte des Gebäudes für die Öffentlichkeit erhalten: „Da die Industrie eine dauerhafte Thematik am Niederrhein und im Ruhrgebiet ist, sind wir bereits in Gesprächen zu einem ‚Tag des offenen Denkmals‘ .“