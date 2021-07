Kultur Ein ereignisreiches Wochenende im Bollwerk in Moers steht an

Moers. Im Jugendkulturzentrum Bollwerk 107 in Moers sind in dieser Woche vier Bands aus diversen Genres zu Gast. Es gibt unter anderem einen Doppelpack.

Im Jugendkulturzentrum Bollwerk 107 steht ein ereignisreiches Wochenende auf dem Programm. Am Donnerstag, 29. Juli, um 19 Uhr ist der Folk-Pop-Musiker l’Aupaire zu Gast.

Mit seiner 2014 erschienenen Debüt-EP „Rollercoaster Girl“ eroberte er die Herzen seiner Folk-Pop-Anhänger im Sturm, heißt es in einer Mitteilung. Fünf Jahre später ist dieser verträumte Typ mit den dunklen Locken und der dreckigen Stimme, der in seinen Songs mal traurig, mal sehnsuchtsvoll, manchmal auch ein wenig gequält klingt, nun mit seinem zweiten Album zurück.

Passend zu dessen Titel „Reframing“ häutet er sich auf diesem wie eine Zwiebel und erzählt von seiner musikalischen und persönlichen Entwicklung in diesen fünf Jahren. Die Kurzversion: l’Aupaire, inzwischen 30 und Vater einer Tochter, ist erwachsen geworden.

Einen Doppelpack gibt es am Freitag, 30. Juli, um 19 Uhr in Kooperation mit dem Münster Bandnetz in der TerrassenKultur im Bollwerk 107 zu sehen: Zu Gast sind Bakali und 7 Miles.

Bakali hat mit Pop-Rock über die Liebe und das Leben angefangen, inzwischen hat die Corona-Pandemie die Band dazu gebracht, auch mal komplett andere Genres aufzugreifen.

7 Miles - ist eine vierköpfige Newcomerband aus Münster. Die Nachwuchskünstler rund um den Sänger und Frontmann Jasper Wieczorek beschreiben ihre Musik als „euphorischen Alternative Pop”.

Auf Walking on Rivers können sich die Besucherinnen und Besucher der TerrassenKultur im Bollwerk am Samstag, 31. Juli, um 19 Uhr freuen. Walking On Rivers ist laut Mitteilung eine melodische Indie-Folk-Band aus Dortmund, die bei so manchem Open-Air den perfekten Song für den Sonnenuntergang parat hat.

Tickets gibt es unter www.bollwerk107.de. Es gibt eine Förderung von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und Neustart Kultur.

