Selbstgenähte Schals und Mützen, kleine Holzdeko oder ausgefallene Anhänger für Vogelfutter liegen auf dem großen Tisch, der seit Dienstag vor dem Kindergarten Diesterweg aufgebaut ist, zum Verkauf bereit „Den Trend des Jahres, bunte selbstgenähte Masken, haben wir natürlich auch“, sagt Ana Lehr, die Vorsitzende des Elternrates der Kindertagesstätte.

Normalerweise würde sie mit weiteren Eltern zu dieser Zeit einen eigenen Stand auf dem Moerser Weihnachtsmarkt betreiben. Dieser fällt wegen der Corona-Pandemie bekanntlich aber aus. „Wir haben deshalb beschlossen, unseren eigenen kleinen Stand zu machen, um die Kita in dieser schwierigen und herausfordernden Zeit zu unterstützen“, erklärt Lehr.

Denn von den Einnahmen wurden in den vergangenen Jahren zum Beispiel Spielgeräte für den Außenbereich angeschafft oder eine externe Englischlehrerin für die Vorschulkinder bezahlt. Also haben sich jetzt Eltern, Erzieher und Kinder zusammengetan und haben mit viel Arbeit und Engagement eifrig die kleinen Weihnachtsdekorationen gebastelt. Von der Stadt gab es die Erlaubnis für den kleinen Stand – allerdings mit ein paar Auflagen. So müssen die Verkäufer und die Besucher einen Mundschutz tragen. Zudem dürfen keine Lebensmittel, wie Plätzchen, Marmeladen oder eingepackte Schokolade, angeboten werden.

Zweimal in der Woche, immer dienstags und donnerstags von 12 bis 15 Uhr bieten die Eltern die selbstgemachten Geschenkideen vor der Kita an der Diesterwegstraße an. Letzter Verkaufstag ist der 17. Dezember.

Die Aktion ist nicht die erste, bei der die Eltern versuchen, sich trotz der Pandemie im normalen Kita-Alltag einzubringen. „Wir wollen zeigen, dass wir trotz des Betretungsverbots, das für uns für die Kita herrscht, da sind“, sagt Nadine von Brakel, die Elternvorsitzende der Igelgruppe.

Der Elternrat hat die „Corona-Post“ ins Leben gerufen. Dabei erhält Ana Lehr von der Kitaleitung regelmäßig die neusten Infos rund um die Corona-Pandemie und die Regelungen für die Einrichtung und leitet sie als Rundmail an alle Eltern weiter. „Auch die Erzieher haben sich schöne Dinge überlegt, damit den Kindern nicht zu sehr auffällt, dass in diesem Jahr alles etwas anders ist“, sagt von Brakel. St. Martin wurde zum Beispiel gruppenintern mit gebastelten Laternen gefeiert und die Eltern erhalten regelmäßig Fotos und Videos, um sehen zu können, wie es ihren Kindern derzeit in der Kita geht.

Geschlossen werden musste der Kindergarten wegen Corona glücklicherweise noch nicht. „Wir sind sehr dankbar, dass die Erzieher weiterhin die Gruppen strikt trennen und sich so sehr für unsere Kinder engagieren“, betont die Elternratsvorsitzende.

Für die Zeit nach dem Weihnachtsstand gibt es übrigens schon die nächsten Ideen: Der Kindergarten soll eine Website bekommen, die von den Eltern mitgestaltet wird. „So haben Eltern, die ihre Kinder im Kindergarten anmelden wollen, wenigstens auch die Möglichkeit, sich die Räume auf Bildern von innen anzusehen, wenn sie schon nicht persönlich vorbeikommen können“, sagt Ana Lehr.