Kamp-Lintfort. 117 Ehrenamtliche engagieren sich im Geistlichen und Kulturellen Zentrum Kloster Kamp. Es gab im vergangenen Jahr so viele Besucher wie nie.

Sie kümmern sich um die Bewirtung beim Abend für Genießer, führen Besucher durch die Schatzkammer oder pflegen den Weinberg und den Kräutergarten: Ohne die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Geistlichen und Kulturellen Zentrums Kloster Kamp wäre so manch eine Veranstaltung vermutlich gar nicht realisierbar. Das weiß auch Leiter Peter Hahnen.

Einmal im Jahr steht daher ein Perspektivwechsel an, dann nehmen die mehr als 100 Ehrenamtlichen im Rokokosaal Platz und stehen einen Abend lang im Mittelpunkt. Mit diesem traditionellen „Dankeschön-Abend“ dankt Peter Hahnen den Ehrenamtlichen für ihren unermüdlichen Einsatz im vergangenen Jahr.

Soviele Gäste wie nie

Untermalt wurde der Abend mit Musik des Chansonniers Jochen Jasner. Und die Arbeit macht sich bezahlt: 2019 besuchten mehr als 34.000 Gäste das Kloster und die Veranstaltungen des Geistlichen und Kulturellen

Albert Pellkofer, Vorstand Regionalverbund der Katholischen Erwachsenenbildung und Familienbildung im Kreisdekanat Wesel, Bürgermeister Christoph Landscheidt und Dr. Peter Hahnen vom Geistlichen und Kulturellen Zentrum dankten den Ehrenamtlichen. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Fotos Services

Zentrums. „Das sind so viele wie nie zuvor, und da zählen die Touristen, die nur das Café oder den Terrassengarten besucht haben, nicht dazu“, sagte Hahnen stolz. Es gab 808 Veranstaltungen. Zudem waren alle Konzerte und Lesungen ausverkauft. Die Schatzkammer zählte 4468 Besucher und damit 468 mehr, als 2018. Hahnen: „Damit gehen wir völlig gegen den Trend in Nordrhein-Westfalen. Die kleine Schatzkammer in Kamp-Lintfort hat steigende, statt fallende Besucherzahlen.“

Ehrenamtler leisten 4000 Stunden

Dieser Erfolg sei ohne so ein starkes Team im Hintergrund nicht denkbar, so der Leiter. Die 117 aktiven Ehrenamtler leisteten 4000 Arbeitsstunden. Die Mitarbeiter kommen aus der ganzen Region: Aus Krefeld, Dinslaken, Moers und natürlich auch aus Kamp-Lintfort selbst. „Es ist unglaublich, wie viele Menschen sich mit dem Kloster identifizieren.“

Bürgermeister Christoph Landscheidt dankte den Ehrenamtlern ebenfalls. „Sie sind die stillen Helden, die die Arbeit machen, die man nicht immer direkt sieht.“ Er lobte auch die gute Kooperation zwischen Stadt und dem Trägerverein des Geistlichen und Kulturellen Zentrums. „Das ist ein Glücksfall und keineswegs selbstverständlich.“

Doch an einigen Stellen hakt es auch: So sei die finanzielle Lage des Trägervereins nicht rosig. 40 Prozent der Kosten werden durch Zuschüsse der Stadt gedeckt. Die restlichen 60 Prozent erwirtschaftet der Verein durch Spenden, Einnahmen und Führungen selbst.

„2019 war ein knappes Jahr“, so Hahnen. „Im Klosterladen müssen wir als Folge vermutlich die Preise erhöhen, weil die Lieferanten auch steigende Preise haben. Wir versuchen einen guten Mittelweg zu finden.“ Besonders fürs Spendencafé und für den Klosterladen werden derzeit weitere ehrenamtliche Helfer gesucht. „Es gibt für jedes Talent ein passendes Plätzchen hier“, versicherte Peter Hahnen schmunzelnd.