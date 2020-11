Ehrenringe in Moers Ehrenringe in Moers gehen an Liebert, Behrens und Hunsmann

Moers. Einmal im Jahr zeichnet die Stadt Moers Menschen für ihr ehrenamtliches Engagement aus. Bei der jüngsten Ehrung war einer besonders gerührt.

Cristian Behrens, Dr. Thomas Hunsmann und Frank Liebert sind die neuen Ehrenringträger der Stadt Moers. Bürgermeister Christoph Fleischhauer ehrte sie am Freitag im Kammermusiksaal des Martinstifts.

„Vorbilder sind eine Richtschnur für das eigene Handeln – ein Musterbeispiel, das zeigt, was richtig und was falsch, was gut und was schlecht ist. Gerade in der heutigen Zeit suchen viele Menschen nach Orientierung und nach bleibenden Werten. Auch in unserer Stadt gibt es diese Vorbilder“, wird Fleischhauer in einer Mitteilung der Stadt zitiert.

Behrens, Husmann und die „Kleinen Welten“

Christian Behrens ist vor allem für den Bereich der kulturellen Arbeit geehrt worden. Als Erzähler und Sänger ist er Frontmann des Niederrheinischen Kleinkunsttheaters „Kleine Welten“. Er fängt die Schönheit der Natur am Niederrheins nicht nur mit Worten, sondern auch mit seiner Fotokamera ein. Für die Umwelt ist er schon seit seiner Kindheit im Einsatz – zum Beispiel beim NABU und seit einigen Jahren bei der Aktion „Pflanz´ einen Baum“ in Schwafheim.

Dr. Thomas Hunsmann hat den Ehrenring ebenfalls für sein Engagement bei den„Kleinen Welten“ erhalten, in denen am Klavier mit seinen selbst komponierten Liedern zu hören ist. Zudem setzt er sich für seinen Stadtteil Schwafheim ein.

Ein Mann mit großen sozialen Gewissen

Als dritter neuer Ehrenringträger war Frank Liebert dabei. Begonnen hat sein Engagement 1981 als Vorsitzender des Moerser Stadtjugendrings. Danach hat viele ehrenamtlich tätige Organisationen gegründet - so zum Beispiel 1985 den Verein zur Förderung der Jugendkulturarbeit, 1986 das Moerser Arbeitslosenzentrum, 2004 den Bürgerverein „100 Jahre Kolonie Meerbeck“ und 2007 die„Nachbarwerkstatt“. 2018 kam dann noch der Partnerschaftsverein„Stazzema – Moers“ dazu. Zudem ist er hauptberuflich seit über 30 Jahren als Geschäftsführer des sci:moers tätig.

Hier setzt er sich besonders für die Arbeitsförderung sowie die Kinder- und Jugendhilfe ein. Nach der Übergabe des Ehrenrings bedankte sich Liebert sichtlich gerührt für die Ehre –besonders bei denjenigen, die seine Arbeit mitgetragen haben.